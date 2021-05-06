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Занятия в учебном заведении. Архивное фото

В Молдове утвердили перечень центров бакалавриата на сессии 2021 года

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210506/34646803/V-Moldove-utverdili-perechen-tsentrov-bakalavriata-na-sessii-2021-goda.html

На экзаменационную сессию 2021 года подали заявки 16 773 кандидата, из которых 185 – задолжники с прошлых лет.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Национальная экзаменационная комиссия утвердила список центров бакалавриата на сессию 2021 года. Всего в республике их будет открыто 93, из которых 31 – в Кишиневе.

"Решение было принято в ходе рабочего совещания под председательством министра образования, культуры и исследований Лилии Поголши, на котором обсуждались предложения представителей местных органов в сфере образования о создании центров бакалавриата", – пояснили в Минобразования.

Исходя из общего количества кандидатов, в 17 районах республики было создано по одному центру.

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© Photo : Miroslav Rotari
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"В связи с этим в Министерстве образования, культуры и исследований призывают учащихся выпускных классов тщательно подготовиться к национальным выпускным экзаменам", – отметили в ведомстве.

На экзаменационную сессию 2021 года зарегистрировано 16 773 кандидата, из них 185 – задолжники, не сдавшие экзамены на предыдущих сессиях.

На сессии в 2020 году заявление на сдачу бакалавра подали 17 305 кандидатов, в 2019 году - 17 442 кандидата, в 2018 году - 18 357 кандидатов.

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Теги:
экзамены на степень бакалавра, Приднестровье

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