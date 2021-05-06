"Российская роднее!": приднестровцы о вакцинации "Спутником V"

Российская вакцина против коронавируса – самая ожидаемая в Приднестровье. Первый день вакцинации собрал сотни пионеров прививочной кампании и еще тысячи записываются на прививку, желая получить именно "Спутник V".

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольчане рассказали Sputnik Молдова о своем выборе. В городской поликлинике №3 ажиотаж. В четверг здесь разморозили вакцину "Спутник V". В прямом смысле слова. Медсестра показывает синий бокс, в котором доставили в кабинет российскую вакцину.

"Препарат мы содержим в специальном контейнере. Вынимаем по одной вакцине. Каждый флакон размораживается 30 минут. Ввести препарат необходимо в течение двух часов после разморозки. Не позже", – объясняет Оксана Шинкаренко.

© Sputnik / Sorokopud Julia Контейнер со "Спутник V"

Вакцинацию российским препаратом начинают с так называемой группы риска. В приоритете – граждане с хроническими заболеваниями и мужья беременных женщин. Но в очереди за прививкой встречаются пока только пенсионеры. Самые смелые добровольцы не боятся ни укола, ни побочных эффектов.

"Надеюсь, не будет никаких осложнений со здоровьем. По телевизору постоянно говорят о российской вакцине. Она лучше других вакцин. Надо доверять тем, кто разбирается. Слава богу, что нам удалось попасть в этот список. Потому что желающих очень много", – признается тираспольчанка Майя Морару.

© Sputnik / Sorokopud Julia Процедурный кабинет

Перед вакцинацией – стандартная процедура: термометрия и опрос. Медсестра заостряет внимание: важно отсутствие тяжелых аллергических реакций на медицинские препараты. Что касается "побочки", ждите слабых симптомов коронавируса.

"Побочный эффект в ближайшие трое суток – это озноб, ломота в теле, повышение температуры, слабость. Может быть боль и покраснение в месте введения инъекции. Но это пройдет", – уверяет терапевт Ирина Осадчая.

© Sputnik / Sorokopud Julia Врачи на старте вакцинации

В первый день вакцинации "Спутник V" получили несколько сотен приднестровцев. Прививали в трех медучреждениях Бендер и Тирасполя. Только в столичной поликлинике №3 вызвали первых 100 добровольцев.

"Пока мы обрабатываем списки всех, кто был записан. Согласно записи, мы их вызываем в том порядке, как они стоят в очереди. На сегодня и на завтра уже готовы списки. Звонков очень много. Люди переживают, не потерялись ли они во время записи и так далее. Но это лишнее – очередь дойдет до всех. Главное – ждать звонка", – подчеркнула заведующая первой столичной поликлиникой Нина Табак.

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Тираспольчанка Людмила Жук на прививку пришла вместе с супругом. На вопрос, почему выбрали именно эту вакцину, Людмила Ивановна отвечает: "Российская роднее". Компонент парный, поэтому перестать бояться COVID-19 пара может после введения второй дозы препарата. Через 21 день процедуру нужно повторить.

"Только стало известно, что можно будет вакцинироваться "Спутником", сразу записались. Как-то удачно. А вчера позвонили и обрадовали нас – пригласили в числе первых. Вот я и в очереди тут стою, жду, чтобы зайти первой! Супруг за мной следом", – делится эмоциями Людмила Жук.

© Sputnik / Sorokopud Julia Людмила Жук

"Спутник V" – гуманитарная помощь России. Ценный груз доставили в Приднестровье в два этапа на спецборте МЧС. Всего в регион отправили 62 тысячи доз вакцины. Этого хватит, чтобы привить 31 тысячу приднестровцев. Желающих много. Добровольцы ждут, когда возобновится запись на российский "Спутник V".

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