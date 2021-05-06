Посол России поздравил жителей Молдовы с Днем Победы: этот год особенный

Посол России Олег Васнецов напомнил, что 2021 год является особенным, поскольку ровно 80 лет назад нацистские захватчики напали на Советский Союз, а молдавский народ в тот год плечом к плечу с другими встал на защиту Отчизны.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Молдове Олег Васнецов передал поздравление с Днем Победы ветеранам Великой Отечественной войны и жителям республики.

Дипломат отметил, что 9 мая – великая дата в истории Молдовы и всего человечества.

"Этот год особенный. Ровно восемьдесят лет назад нацистские захватчики напали на нашу страну. Но наши предки выдержали страшный удар. Плечом к плечу со всеми народами Советского Союза молдавский народ встал на защиту Отчизны. Наш долг – помнить об этом и бережно хранить память о сакральной жертве ради жизни и свободы грядущих поколений", – заявил Васнецов.

В заявлении посла отмечается, что "легендарный май 1945 года навеки останется образцом безграничного мужества, стойкости и силы духа народа-победителя".

Васнецов также пожелал всем мира, добра и благополучия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova