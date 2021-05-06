Посол России поздравил жителей Молдовы с Днем Победы: этот год особенный

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Молдове Олег Васнецов передал поздравление с Днем Победы ветеранам Великой Отечественной войны и жителям республики.
Дипломат отметил, что 9 мая – великая дата в истории Молдовы и всего человечества.
"Этот год особенный. Ровно восемьдесят лет назад нацистские захватчики напали на нашу страну. Но наши предки выдержали страшный удар. Плечом к плечу со всеми народами Советского Союза молдавский народ встал на защиту Отчизны. Наш долг – помнить об этом и бережно хранить память о сакральной жертве ради жизни и свободы грядущих поколений", – заявил Васнецов.
В заявлении посла отмечается, что "легендарный май 1945 года навеки останется образцом безграничного мужества, стойкости и силы духа народа-победителя".
Васнецов также пожелал всем мира, добра и благополучия.
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