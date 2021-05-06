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В Минске установлен бюст в честь Героя Советского Союза Иона Солтыса

В Минске торжественно открыт бюст в честь Иона Солтыса

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/06/34648718.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210506/34647885/v-minske-torzhestvenno-otkryt-byust-v-chest-iona-soltysa.html

В открытии памятника уроженцу Молдовы, Герою Советского Союза участвовали спикер парламента Зинаида Гречаная и лидер социалистов Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. В столице Белоруссии торжественно открыт памятник в честь героя Великой Отечественной войны Иона Солтыса.

В церемонии открытия бюста Героя Советского Союза участвовали спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная и лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Монумент установлен на улице Иона Солтыса в Минске, выполнен из бронзы и имеет высоту 3,5 метра. Памятник изготовил известный скульптор Хизри Асадулаев, автор многих работ в Белоруссии.

В 1945 году 22-летний советский солдат Ион Солтыс повторил подвиг Александра Матросова, бросившись на амбразуру вражеского дзота. Он был похоронен недалеко от поля боя в западной части города Тшебень Малы в Польше.

Минск посетила с официальным визитом делегация парламента Молдовы. В рамках визита было подписано совместное заявление о сотрудничестве между парламентом Республики Молдова и Национальным собранием Республики Белоруссия.

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