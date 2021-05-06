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Исправительное учреждение. Архивное фото

Полиция задержала двоих подростков, сбежавших из тюрьмы в Гоянах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210506/34650078/politsiya-zaderzhala-dvoikh-podrostkov-sbezhavshikh-iz-tyurmy-v-goyanakh.html

Полицейские предпринимают меры для обнаружения и задержания третьего, оставшегося на свободе, беглеца.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Полицейские обнаружили двоих беглых подростков близ села Бучушка, Резинского района. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции на своей странице в Facebook.

"Предпринимаются меры для поимки третьего сбежавшего", – добавили в полиции.

Сбежавшие из тюрьмы преступники угнали, а затем бросили автомобиль Volkswagen Touareg. В тот же день они угнали Opel в Оргеевском районе.

Напомним, во вторник вечером, четвертого мая, трое подростков 17 и 18 лет, отбывающих наказание в пенитенциарном учреждении № 10, расположенном в селе Гоян коммуны Чореску, совершили побег. Беглецы сумели сломать решетку на окне ванной комнаты, выбрались на крышу здания и благополучно скрылись в неизвестном направлении.

Первого беглеца зовут Кэтэлин Калугин, он 2004 года рождения, уроженец Унген, приговорен к двум годам и семи месяцам за кражу со взломом.

Второй – Ион Глоба, 2003 года рождения, уроженец села Пересечена Оргеевскго района, отбывает наказание сроком год и четыре месяца за кражу.

Третьего зовут Георге Турку, 2003 года рождения, уроженец села Кобуска Веке Новоаненского района. Приговорен к 10 годам за кражу, грабеж и изнасилование.

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