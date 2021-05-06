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Государственная Налоговая Служба

Налоговая служба уточнила, что изменилось с отменой ЧП

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210506/34652269/nalogovaya-sluzhba-utochnila-chto-izmenilos-s-otmenoy-chp.html

Ряд положений по налоговым вопросам, введенных вместе с режимом Чрезвычайного положения, теперь аннулированы.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. В Налоговой службе рассказали, какие меры были отменены после аннулирования режима ЧП решением Конституционного суда (КС). 

Таким образом, положения о расширении Программы субсидирования процентных ставок, как и программы возмещения НДС в период с января по май 2021 года более не действуют.

Кишинев в режиме ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Какие ограничения действуют в Молдове после отмены режима ЧП

Согласно решению КС, положения, которые устанавливали продление сроков предоставления налоговых отчетов и сроков погашения налоговых обязательств, отменяются, а соответствующие поданные заявления не будут рассматриваться.

Более того, отменяется мораторий на запланированные проверки экономических агентов.

Также аннулируется освобождение от налога на прибыль, выплата обязательных социальных и медицинских взносов, а также разрешение учитывать в качестве расходов затраты на вакцинацию сотрудников компании.

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