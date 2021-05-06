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Задержание

Полиция задержала третьего подростка, сбежавшего из тюрьмы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210506/34652506/politsiya-zaderzhala-tretego-podrostka-sbezhavshego-iz-tyurmy.html

Правоохранительные органы сумели найти и задержать всех бежавших из тюрьмы в селе Гояны. Сообщается, что они намеревались скрываться на левом берегу Днестра.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. В Национальном инспекторате полиции сообщили о задержании третьего подростка, сбежавшего из пенитенциара в селе Гояны коммуны Чореску.

"Его обнаружили в лесу в Цыпова, где он прятался от полиции. Все трое намеревались перейти Днестр, чтобы добраться в Приднестровье", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в четверг полиция задержала других двух беглецов близ села Бучушка, Резинского района.

Сбежавшие из тюрьмы преступники угнали, а затем бросили автомобиль Volkswagen Touareg. В тот же день они угнали Opel в Оргеевском районе.

Напомним, во вторник вечером, четвертого мая, трое подростков 17 и 18 лет, отбывающих наказание в пенитенциарном учреждении № 10, расположенном в селе Гояны коммуны Чореску, совершили побег. Беглецы сумели сломать решетку на окне ванной комнаты, выбрались на крышу здания и благополучно скрылись в неизвестном направлении.

Исправительное учреждение. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Трое подростков бежали из колонии - кто они

Первого беглеца зовут Кэтэлин Калугин, он 2004 года рождения, уроженец Унген, приговорен к двум годам и семи месяцам за кражу со взломом.

Второй – Ион Глоба, 2003 года рождения, уроженец села Пересечена Оргеевскго района, отбывает наказание сроком год и четыре месяца за кражу.

Третьего зовут Георге Турку, 2003 года рождения, уроженец села Кобуска Веке Новоаненского района. Приговорен к 10 годам за кражу, грабеж и изнасилование.

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