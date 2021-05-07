Спад новых случаев COVID-19: когда все избавятся от ограничений

В последние дни регистрируется все меньше новых случаев COVID-19, но специалисты призывают население не расслабляться и продолжать соблюдать все меры, установленные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Небольшое количество новых случаев коронавируса, фиксируемых в последние дни, вызвано несколькими факторами. В то же время ситуация может измениться со дня на день. Такое заявление сделала в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Управления политики общественного здоровья Минздрава Даниела Демишкан.

"На 17-ю неделе этого года, по сравнению с 16-й, количество новых случаев снизилось на 32%, но также упало и число излечившихся от коронавируса, а это не лучший показатель. Уровень заражения в последние 14 дней составил 0,80, однако, в некоторых регионах достигает 1, соответственно все меры нужно продолжать соблюдать", – уточнила Демишкан.

Специалист уверена, что небольшое количество новых случаев заражения COVID-19 связано также с тем, что во время пасхальных каникул у людей были другие заботы. Поэтому через несколько недель количество заболевших может несколько увеличиться.

"Хоть некоторые люди и расслабились, увидев последние статистические данные, мы все должны понимать, что этот вирус никуда не делся. У нас 14,8% тяжелых форм заболевания и 15% средних. Вирус все так же заразен и опасен", – добавила собеседница.

По данным Демишкан, в настоящее время в Молдове заболеваемость составляет 157 случаев на 100 тысяч человек, а в Кишиневе – 162 случая. Ослабление или отмена большего количества ограничений может произойти, если этот показатель будет меньше 100.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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