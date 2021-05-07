11:24 07 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.84
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Майя Санду вакцинировалась от коронавируса

Видео: Майя Санду вакцинировалась против коронавируса

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в мае 2021 (46)
28301
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/07/34654275.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210507/34654130/majya-sandu-vakcinirovalas-coronavirus.html

Президент Молдовы прошла иммунизацию — первую прививку она получила в поликлинике Госканцелярии в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду вакцинировалась препаратом AstraZeneca.

Первую дозу вакцины Санду получила в поликлинике Госканцелярии, находящейся на улице 31 августа 1989 года в Кишиневе.

В конце апреля президент заявляла, что намерена вакцинироваться AstraZeneca, но сделает это, когда прививочная кампания стартует для всех граждан страны.

"Я прошу Минздрав открыть процесс вакцинации для всех, запустить платформу, где люди смогут записаться, и все, кто хочет вакцинироваться, смогут это сделать. Потому что не будет этой проблемы – отсутствия вакцины. В ближайшие дни, повторю, завершим переговоры и сможем получить достаточный объем вакцины", – заявила тогда Санду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в мае 2021 (46)

По теме

Чокой: к концу года мы должны достичь вакцинации 70% населения Молдовы
"Спутник Лайт" – что известно о вакцине и для кого она предназначена
Теги:
Майя Санду, вакцинация

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Фото: первым делом - самолеты: репетиция воздушной части Парада Победы в Москве
Экс-президент Молдовы Додон открыл памятник Иону Солтысу в Минске – видео
Видео: Как прошло открытие памятника Иону Солтысу в Минске
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться