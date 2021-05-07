Молдавские поисковики удостоены наград Министерства обороны

В канун Дня Победы в Министерстве обороны Республики Молдова прошла праздничная церемония вручения ведомственных наград. В числе награжденных – активисты поискового движения Молдовы.

Среди многочисленных государственных структур, с которыми приходиться взаимодействовать в рамках деятельности по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, молдавские поисковики чаще всего сотрудничают с Министерством обороны Республики Молдова.

© Photo : Алексей Петрович Награду из рук Министра обороны получает поисковик Русского историко-патриотиеческого клуба Сергей Фреюк, внук Героя Советского Союза

Еще в 2010 году в рамках первой в истории независимой Молдовы церемонии перезахоронения останков погибших воинов Красной армии военнослужащие молдавской армии обеспечивали воздание воинских почестей и оказывали помощь в проведении мероприятия. За прошедшие 11 лет с этого момента взаимоотношения оборонного ведомства и поисковых организаций Молдовы, представленных отрядом "Август" и Русским историко-патриотическим клубом, пережили немало испытаний.

© Photo : Алексей Петрович Военнослужащие Роты почётного караула воздают воинские почести защитникам Кишинева, обнаруженным в ходе поисковых экспедиций. 2017 год.

Особенно сложный период пришелся на времена, когда Национальную армию и непосредственно Министерство обороны возглавляли люди, не имеющие к Вооруженным силам никакого отношения, назначенные на должности министров по политическому принципу. Долгое время работу поисковиков старались не замечать, а в какой-то момент даже пытались противодействовать.

К счастью, с появлением специального нормативного акта, регулирующего правовые отношения в сфере сохранения военно-исторического наследия – "Закона Республики Молдова о режиме воинских захоронений", принятого в 2017 году, ситуация значительно улучшилась. Взаимодействие с Центром военной истории и культуры Национальной армии и с созданным на его базе Агентством военной науки и памяти позволили поисковикам наладить плодотворное сотрудничество с Министерством обороны.

Это проведение торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным датам, церемоний по воздаянию воинских почестей погибшим героям, а также оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и научно-исследовательская работа.

© Photo : Алексей Петрович Высокие награды Родины

В канун Дня Победы указом министра обороны № 173 семь поисковиков отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба были удостоены медалей "За укрепление воинского содружества" Национальной армии Республики Молдова. Среди заслуг, перечисленных в указе, – весомый вклад в сохранение военно-исторического наследия, патриотическое воспитание молодежи, содействие решению задач, возложенных на Вооруженные силы РМ.

За сухими строками официальных формулировок – более 1000 обнаруженных, идентифицированных и перезахороненных солдат и офицеров Красной армии, тысячи восстановленных имен погибших героев, десятки благоустроенных памятников и мемориалов, сотни проведенных мероприятий по увековечению памяти. Среди заслуг молдавских поисковиков и тысячи обнаруженных и переданных Министерству обороны взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, до сих пор грозящих бедой мирным жителям нашей страны.

© Photo : Алексей Петрович Медаль За укрепление боевого содружества

У Министерства обороны Республики Молдова и поискового движения страны большие совместные планы, главной целью которых является сохранение памяти о мужестве и героизме героев Великой Отечественной войны, воспитание молодежи в духе уважения к людям в военной форме, к истории нашей страны.

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