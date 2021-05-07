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Рестораторы требуют снять ограничения на работу предприятий общепита

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210507/34656166/restoratory-trebuyut-snyat-ogranicheniya-na-rabotu-predpriyatij-obshepita.html

Члены Национальной ассоциации баров и ресторанов считают, что ограничения, действующие с ноября прошлого года, устарели.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Национальная ассоциация баров и ресторанов MĂR заявила, что считает нецелесообразным сохранение ограничений на график работы предприятий общественного питания и запрет на проведение праздничных мероприятий.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Организация обратилась в Чрезвычайную комиссию общественного здоровья Кишинева с запросом о снятии запрета на деятельность ресторанов и баров после 22.00.

Также MĂR требует разрешить проведение массовых мероприятий для компаний до 50 человек на территории муниципия, работу летних террас по схеме, которая действовала в прошлом году, так как новый регламент до сих пор не принят, а старый отменен.

Ассоциация отмечает, что действующие ограничения были введены в ноябре 2020 года Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, когда эпидемиологическая ситуация в стране была тревожной и ежедневно регистрировалось более 1200 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией.

Однако в последний месяц число новых случаев инфицирования в среднем снизилось до ста в день, указывает MĂR.

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Теги:
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