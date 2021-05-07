В дни Радоницы будут дежурить более 500 спасателей и пожарных

Для сотрудников экстренных служб любой праздник оборачивается всплеском чрезвычайных ситуаций и происшествий.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. В поминальные дни на дежурство выйдут 500 пожарных и спасателей. Об этом сообщил Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).

Сотрудники ГИЧС готовы к экстренному реагированию по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тушению пожаров и проведению спасательных операций.

Парк спецтехники, которая будет задействована в дни Радоницы, составляет 150 единиц.

Пожарные призывают людей не использовать открытый огонь для уничтожения мусора и сухих листьев, особенно на кладбищах.

По информации ведомства, во время пасхальных праздников спасатели более 150 раз выезжали на вызовы.

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