Изнасилование несовершеннолетней в Комрате: уголовное дело передано в суд

КОМРАТ, 7 мая – Sputnik, Максим Топал. Шокирующий случай произошел в столице Гагаузии в ночь с 7 на 8 января этого года. В этот день в одной из квартир в Комрате собралась молодежь, чтобы отметить день рождения одного из молодых людей.

Туда же пришли и две несовершеннолетние девушки – 12 и 16 лет. Изрядно выпив, парни стали приставать к младшей девушке.

Как рассказал и. о. главного прокурора АТО Гагаузия Виктор Кыльчик, "воспользовавшись беспомощным состоянием малолетней, один из парней совершил покушение на изнасилование, а другой ее изнасиловал".

После этого обеих девушек парни не выпускали из квартиры, тем самым "ограничив их право на свободу передвижения".

По словам Кыльчика, в настоящее время уголовное дело направлено в суд. В случае признания подозреваемых виновными им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет или даже пожизненное заключение.

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