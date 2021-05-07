16:41 07 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.84
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Примэрия Кишинев

Чебан рассказал, как мэрию Кишинева лишали имущества преступными схемами

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/14/34457128.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210507/34658968/ceban-rasskazal-kak-primeriyu-kishineva-lishali-imuschestva-prestupnymi-skhemami.html

Кишиневские власти продолжают возвращать городу земельные участки, потерянные в результате незаконных схем. По одному из таких дел был вынесен приговор судебному приставу.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Примэрию Кишинева лишали имущества посредством организованных схем - через незаконные процедуры, служившие основой для коррупционных деяний.

Стройка. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Проблемные стройки - как на ладони: интерактивная карта от кишиневской мэрии

Такое заявление в пятницу сделал столичный градоначальник Ион Чебан.

Как отметил примар, в администрации делают все возможное для выявления и устранения таких схем.

По словам Чебана, в результате уже предпринятых шагов к 7 годам лишения свободы по делу о хищении земли, принадлежащей муниципалитету, был приговорен судебный пристав.

"В период с 2015 по 2017 год он, занимая должность судебного пристава-исполнителя, вопреки положениям действующего законодательства составил протокол о передаче права собственности. В результате Кишинев лишился четырех земельных участков", - заявил Чебан. 

По его данным, речь идет о следующих земельных участках:

  • сектор Буюканы, ул. Каля Ешилор;
  • сектор Ботаника, ул. Грэдина Ботаникэ (на пересечении улиц Дачия и Грэдина Ботаникэ) и на ул. Гренобля;
  • сектор Рышкановка, бул. Григоре Виеру.

"Земли, незаконно отобранные у муниципалитета, были зарегистрированы в территориальном кадастровом офисе (Агентство государственных услуг) на основании протокола данного судебного пристава. Участки впоследствии перепродавались несколько раз, скорее всего, для того, чтобы путем смены собственников скрыть следы совершенного преступления", - рассказал Чебан. 

Как подчеркнул градоначальник, примэрия Кишинева осуществляет все необходимые действия для возвращения участков в собственность муниципалитета.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Почему Кишинев может остаться без летних террас: уточнение примара
Исчезнувшие церкви Кишинева
На юге Молдовы при поддержке Русского дома в Кишиневе заложили "Сад памяти"

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Фото: первым делом - самолеты: репетиция воздушной части Парада Победы в Москве
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
Видео: полная готовность - генеральная репетиция парада Победы в Москве
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться