Чебан рассказал, как мэрию Кишинева лишали имущества преступными схемами

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Примэрию Кишинева лишали имущества посредством организованных схем - через незаконные процедуры, служившие основой для коррупционных деяний.
Такое заявление в пятницу сделал столичный градоначальник Ион Чебан.
Как отметил примар, в администрации делают все возможное для выявления и устранения таких схем.
По словам Чебана, в результате уже предпринятых шагов к 7 годам лишения свободы по делу о хищении земли, принадлежащей муниципалитету, был приговорен судебный пристав.
"В период с 2015 по 2017 год он, занимая должность судебного пристава-исполнителя, вопреки положениям действующего законодательства составил протокол о передаче права собственности. В результате Кишинев лишился четырех земельных участков", - заявил Чебан.
По его данным, речь идет о следующих земельных участках:
- сектор Буюканы, ул. Каля Ешилор;
- сектор Ботаника, ул. Грэдина Ботаникэ (на пересечении улиц Дачия и Грэдина Ботаникэ) и на ул. Гренобля;
- сектор Рышкановка, бул. Григоре Виеру.
"Земли, незаконно отобранные у муниципалитета, были зарегистрированы в территориальном кадастровом офисе (Агентство государственных услуг) на основании протокола данного судебного пристава. Участки впоследствии перепродавались несколько раз, скорее всего, для того, чтобы путем смены собственников скрыть следы совершенного преступления", - рассказал Чебан.
Как подчеркнул градоначальник, примэрия Кишинева осуществляет все необходимые действия для возвращения участков в собственность муниципалитета.
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