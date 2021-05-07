Чебан рассказал, как мэрию Кишинева лишали имущества преступными схемами

Кишиневские власти продолжают возвращать городу земельные участки, потерянные в результате незаконных схем. По одному из таких дел был вынесен приговор судебному приставу.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Примэрию Кишинева лишали имущества посредством организованных схем - через незаконные процедуры, служившие основой для коррупционных деяний.

Такое заявление в пятницу сделал столичный градоначальник Ион Чебан.

Как отметил примар, в администрации делают все возможное для выявления и устранения таких схем.

По словам Чебана, в результате уже предпринятых шагов к 7 годам лишения свободы по делу о хищении земли, принадлежащей муниципалитету, был приговорен судебный пристав.

"В период с 2015 по 2017 год он, занимая должность судебного пристава-исполнителя, вопреки положениям действующего законодательства составил протокол о передаче права собственности. В результате Кишинев лишился четырех земельных участков", - заявил Чебан.

По его данным, речь идет о следующих земельных участках:

сектор Буюканы, ул. Каля Ешилор;

сектор Ботаника, ул. Грэдина Ботаникэ (на пересечении улиц Дачия и Грэдина Ботаникэ) и на ул. Гренобля;

сектор Рышкановка, бул. Григоре Виеру.

"Земли, незаконно отобранные у муниципалитета, были зарегистрированы в территориальном кадастровом офисе (Агентство государственных услуг) на основании протокола данного судебного пристава. Участки впоследствии перепродавались несколько раз, скорее всего, для того, чтобы путем смены собственников скрыть следы совершенного преступления", - рассказал Чебан.

Как подчеркнул градоначальник, примэрия Кишинева осуществляет все необходимые действия для возвращения участков в собственность муниципалитета.

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