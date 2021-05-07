В Минздраве объявили о запуске третьего этапа вакцинации для всех желающих

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Третий этап Национальной кампании иммунизации стартует 11 мая вместе с запуском национальной платформы регистрации на вакцинацию. Об этом сообщили в пятницу в Минздраве.
Такое решение было принято по итогам заседания членов Национальной комиссии по координации иммунизации, где обсудили следующий этап вакцинирования населения от коронавируса нового типа.
"Участники комиссии отметили необходимость постепенного и организованного допуска к вакцинации других категорий граждан в соответствии с Национальным планом иммунизации против COVID-19. Новый контингент для иммунизации будет утвержден 11 мая с запуском национальной платформы регистрации на прививку от коронавируса", - говорится в сообщении Минздрава.
В настоящее время продолжается первый и второй этап вакцинации, который включает иммунизацию медицинских работников, людей старше 60 лет, людей с заболеваниями и людей в возрасте 18-60 лет, у кого есть сопутствующие болезни, для которых инфекция COVID-19 имеет повышенный риск серьезных форм и даже смерти. На данный момент вакцинировано 171 820 человек.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.
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