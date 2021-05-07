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Новые данные: сколько случаев COVID-19 подтвердилось в Молдове за сутки

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (54)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210507/34663431/novye-dannye-skolko-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 260 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.

За 24 часа зафиксировано пять эпизодов "импорта" инфекции: три из Италии, а также по одному из Ирландии и Франции.

Общее число случаев заражения в стране достигло 252 413,  госпитализированы 1515 человек. За минувшие сутки проведено 5222 теста.

Вакцинация в Приднестровье
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
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За 24 часа коронавирус не выявлен ни у одного медицинского сотрудника. 

В крайне тяжелом состоянии находится 181 пациент (из них 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 433 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 242 796.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 17 летальных исходов, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции составило 5929 человек.

Среди скончавшихся - медсестра из Бельц Даниела Бурлак. Всего за время пандемии погибло 117 медицинских сотрудников. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (54)

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