Фото: Молдова получила еще одну партию вакцины AstraZeneca из Румынии

В Молдову прибыла еще одна партия гуманитарной помощи из Румынии - в виде вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. В Молдову из Румынии доставили еще одну партию вакцины против коронавируса от производителя AstraZeneca. Всего республике предоставили 100 800 доз препарата. Об этом сообщила на своей странице в Facebook президент Молдовы Майя Санду.

Глава государства еще раз призвала всех граждан пройти вакцинацию, чтобы защитить свои жизни и здоровье и как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

"Теперь у нас достаточно доз, чтобы вакцинировать больше граждан в более короткий период. Благодарим Румынию, президента Клауса Йоханниса и премьера Флорина Кыцу", - заявила Санду.

Ранее в пятницу глава государства вакцинировалась препаратом AstraZeneca. Первую дозу вакцины Санду получила в поликлинике Госканцелярии.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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