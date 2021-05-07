Радоница в Гагаузии - будут ли открыты для посетителей кладбища

О планах на проведение праздничных мероприятий с корреспондентом Sputnik поделились примары из Гагаузии.

КОМРАТ, 7 мая - Sputnik, Максим Топал. Кладбища на Радоницу, или Родительский день, как этот праздник еще часто называют, в этом году будут открыты во всех населенных пунктах автономии, однако в некоторых ограничения будут ужесточены.

Как рассказал примар Комрата Сергей Анастасов, 10 мая кладбища будут открыты, но жителей призывают "соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию".

"Особых запретов нет и кладбища будут функционировать в обычном режиме. Введен запрет на массовые скопления людей, то есть можно прийти, окропить могилки и уйти. Важно соблюдать противоэпидемиологические меры, чтобы из "жёлтого кода ковид-опасности" мы перешли в "зеленый", - сказал Сергей Анастасов.

В муниципии Чадыр-Лунга расположены четыре кладбища. По словам примара Анатолия Топала, входы на их территории в этот день будут патрулироваться сотрудниками правоохранительных органов.

"На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям мы приняли решение не закрывать кладбища. Однако там категорически запрещено устраивать застолья. Обратимся в полицию для того, чтобы людей не ограничивали в посещении кладбищ, но чтобы пресекали моменты, связанные с застольями", - отметил Анатолий Топал.

Запретов на посещение кладбищ не будет и в Вулканештах.

"На Радоницу мы не организовываем каких-то массовых мероприятий. Каждая семья, которая пожелает прийти, сможет это сделать, посетить могилы родных и близких. Если человек пожелает сделать какую-то поману, то мы ему этого запретить не можем. Запретов у нас нет в связи с тем, что у нас нет большого количество заболевших COVID-19. Надеемся на ответственное отношение наших жителей", - сказал примар Вулканешт.

Такие же ограничения будут действовать и в селах Гагаузской автономии.

В Конгазе, по словам примара Михаила Есира, "введен запрет на прием пищи и напитков на кладбище". В селе Томай действует "жёлтый код" ковид-опасности, но людям разрешили посещать кладбища, при этом не создавая массовых скоплений.

"Разрешено прийти, поклониться своим усопшим и расходиться домой. Все поминальные мероприятия следует проводить дома, в кругу семьи", - сказал Федор Топчу.

Напомним, в минувшем году из-за пандемии коронавируса Радоницу в Молдове перенесли на 6, 7 и 8 июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova