21:10 07 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.84
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Храм

Радоница в Гагаузии - будут ли открыты для посетителей кладбища

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
6110
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/07/34667467.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210507/34667525/Radonitsa-v-Gagauzii---budut-li-otkryty-dlya-posetiteley-kladbischa.html

О планах на проведение праздничных мероприятий с корреспондентом Sputnik поделились примары из Гагаузии.

КОМРАТ, 7 мая - Sputnik, Максим Топал. Кладбища на Радоницу, или Родительский день, как этот праздник еще часто называют, в этом году будут открыты во всех населенных пунктах автономии, однако в некоторых ограничения будут ужесточены.

Радоница с закрытыми кладбищами в Кишиневе
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео: COVID мешает традиции - на Радуницу кладбища в Кишиневе вновь закрыты

Как рассказал примар Комрата Сергей Анастасов, 10 мая кладбища будут открыты, но жителей призывают "соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию".

"Особых запретов нет и кладбища будут функционировать в обычном режиме. Введен запрет на массовые скопления людей, то есть можно прийти, окропить могилки и уйти. Важно соблюдать противоэпидемиологические меры, чтобы из "жёлтого кода ковид-опасности" мы перешли в "зеленый", - сказал Сергей Анастасов.

В муниципии Чадыр-Лунга расположены четыре кладбища. По словам примара Анатолия Топала, входы на их территории в этот день будут патрулироваться сотрудниками правоохранительных органов.

"На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям мы приняли решение не закрывать кладбища. Однако там категорически запрещено устраивать застолья. Обратимся в полицию для того, чтобы людей не ограничивали в посещении кладбищ, но чтобы пресекали моменты, связанные с застольями", - отметил Анатолий Топал.

Пожарная машина
© Sputnik / Mihai Caraus
В дни Радоницы будут дежурить более 500 спасателей и пожарных

Запретов на посещение кладбищ не будет и в Вулканештах.

"На Радоницу мы не организовываем каких-то массовых мероприятий. Каждая семья, которая пожелает прийти, сможет это сделать, посетить могилы родных и близких. Если человек пожелает сделать какую-то поману, то мы ему этого запретить не можем. Запретов у нас нет в связи с тем, что у нас нет большого количество заболевших COVID-19. Надеемся на ответственное отношение наших жителей", - сказал примар Вулканешт.

Такие же ограничения будут действовать и в селах Гагаузской автономии.

В Конгазе, по словам примара Михаила Есира, "введен запрет на прием пищи и напитков на кладбище". В селе Томай действует "жёлтый код" ковид-опасности, но людям разрешили посещать кладбища, при этом не создавая массовых скоплений.

"Разрешено прийти, поклониться своим усопшим и расходиться домой. Все поминальные мероприятия следует проводить дома, в кругу семьи", - сказал Федор Топчу.

Напомним, в минувшем году из-за пандемии коронавируса Радоницу в Молдове перенесли на 6, 7 и 8 июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Митрополит Владимир просит открыть столичные кладбища на Радоницу
Как пройдет Пасха в Приднестровье и будут ли открыты кладбища на Радоницу

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Военнослужащие парадных расчетов во время генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Фото: "Солнцепек" и "Кубинский бриллиант" на репетиции парада Победы
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
Видео: полная готовность - генеральная репетиция парада Победы в Москве
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться