Как пройдут экзамены на степень бакалавра: уточнение Минздрава

Молдавские власти рассматривают варианты проведения выпускных экзаменов в условиях пандемии. Обдумывается возможность тестирования для учащихся, находящихся на карантине или болеющих.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. В министерстве образования, культуры и исследований Молдовы обсуждают возможность проведения специальной сессии экзаменов на степень бакалавра для выпускников, которые не смогут присутствовать на экзаменах в запланированные дни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Этот вопрос рассматривали на специальном рабочем заседании представителей министерства и Национального агентства по куррикулуму и оценке.

В ходе встречи специалисты рассматривали наиболее безопасные с эпидемиологической точки зрения условия для проведения экзаменов на степень бакалавра в этом году.

"Призываю сосредоточить все усилия на проведении выпускных экзаменов в этом году в условиях максимальной безопасности для всех участников этого важного для выпускников процесса", - отметила в ходе встречи глава министерства Лилия Поголша.

Как отметили в министерстве, теперь ответственным предстоит определить и установить меры, которые должны быть приняты во время организации и проведения выпускных экзаменов и национального тестирования для учащихся начальных классов, а также для учителей в процессе оценки экзаменационных работ.

В ведомстве уточнили, что положение с перечнем всех мер и условий будет утверждено приказом министра и доведено до сведения всех участников тестирования.

Напоминаем, выпускные экзамены на степень бакалавра пройдут в республике с 4 по 22 июня 2021 года.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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