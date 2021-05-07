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Влад Батпынча прививается китайской вакциной

Фото: депутаты-социалисты привились от коронавируса китайской вакциной

© Photo : Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (59)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210507/34668187/deputaty-sotsialisty-sdelali-privilis-kitayskoy-vaktsinoy-anti-covid.html

Молдавские парламентарии выбрали для себя одну из самых доступных вакцин и прошли первый этап иммунизации.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Депутатам от фракции Партии социалистов Владу Батрынче, Владимиру Односталко и Марине Радван сделали прививку китайской вакциной против коронавируса. Они получили первую дозу вакцины компании Sinopharm. Об этом сообщили в пресс-службе политформирования. 

AstraZeneca
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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"Сегодня подошла моя очередь на вакцинацию. В отличие от некоторых моих коллег из других фракций, я не пытался получить вакцину за границей, не пользовался преимуществами здесь, в нашей стране. Я считаю, что в первую очередь вакцинацию должны проводить медработникам, учителям, пенсионерам и другим гражданам из категории повышенного риска. Поэтому я выбрал ту вакцину, которая более доступна и достаточно надежна. Sinopharm - это качественная вакцина, которая апробирована во многих странах", - отметил Батрынча.

Вице-спикер является председателем парламентской группы дружбы с Китайской Народной Республикой.

"Так как мы являемся и членами парламентской Группы дружбы с Китаем, наш выбор был очевиден - Синофарм! Побочных явлений нет, полет нормальный", - отметил в публикации на своей странице в соцсети депутат-социалист Владимир Односталко.

Партия вакцины из Китая прибыла в Молдову 27 апреля после обращения спикера Зинаиды Гречаной к председателю Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу 4 марта этого года.

В Молдову поступило 150 тысяч доз вакцины Sinopharm, предоставленной китайскими властями в качестве гуманитарной помощи, и 100 тысяч доз вакцины SinoVac, приобретенной за счет бюджетных средств Молдовы.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (59)

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