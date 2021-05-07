Фото: депутаты-социалисты привились от коронавируса китайской вакциной

Молдавские парламентарии выбрали для себя одну из самых доступных вакцин и прошли первый этап иммунизации.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Депутатам от фракции Партии социалистов Владу Батрынче, Владимиру Односталко и Марине Радван сделали прививку китайской вакциной против коронавируса. Они получили первую дозу вакцины компании Sinopharm. Об этом сообщили в пресс-службе политформирования.

"Сегодня подошла моя очередь на вакцинацию. В отличие от некоторых моих коллег из других фракций, я не пытался получить вакцину за границей, не пользовался преимуществами здесь, в нашей стране. Я считаю, что в первую очередь вакцинацию должны проводить медработникам, учителям, пенсионерам и другим гражданам из категории повышенного риска. Поэтому я выбрал ту вакцину, которая более доступна и достаточно надежна. Sinopharm - это качественная вакцина, которая апробирована во многих странах", - отметил Батрынча.

Вице-спикер является председателем парламентской группы дружбы с Китайской Народной Республикой.

"Так как мы являемся и членами парламентской Группы дружбы с Китаем, наш выбор был очевиден - Синофарм! Побочных явлений нет, полет нормальный", - отметил в публикации на своей странице в соцсети депутат-социалист Владимир Односталко.

Партия вакцины из Китая прибыла в Молдову 27 апреля после обращения спикера Зинаиды Гречаной к председателю Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу 4 марта этого года.

В Молдову поступило 150 тысяч доз вакцины Sinopharm, предоставленной китайскими властями в качестве гуманитарной помощи, и 100 тысяч доз вакцины SinoVac, приобретенной за счет бюджетных средств Молдовы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova