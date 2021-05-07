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Правда о Великой Отечественной: ее можно узнать из онлайн-бесед

© Sputnik / Родион ПРОКА
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (266)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210507/34668472/Pravda-o-Velikoy-Otechestvennoy-ee-mozhno-uznat-iz-onlayn-besed.html

В представительстве Россотрудничества в Республике Молдова провели презентацию цикла видеоуроков-бесед о Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. В представительстве Россотрудничества в Республике Молдова прошла презентация нового онлайн-проекта "Правда о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Это цикл коротких, до 10 минут, онлайн-бесед, мини-уроков и лекций, в основе которых лежат материалы и документы из книг молдавских историков Виктора Гайчука и Бориса Шаповалова.

"Как это было? Что происходило в течение тех 1418 страшных и тяжелых дней и ночей войны? Почему историю Второй мировой и Великой Отечественной войн сегодня так любят фальсифицировать европейские историки? Ответам на эти вопросы посвящен проект", - отметили на презентации.

По словам Бориса Шаповалова, практически, на стороне нацистской Германии воевала вся фашистская Европа, и в этой войне СССР при помощи союзников по антигитлеровской коалиции победил, попутно освободив от фашистского ига половину Европы.

В Россотрудничестве прошла презентация проекта Правда о Великой Отечественной войне
© Sputnik / Irina Leahova
В Россотрудничестве прошла презентация проекта "Правда о Великой Отечественной войне"

"За свободу от фашистского рабства советский народ заплатил страшную цену – почти 27 миллионов человеческих жизней, из которых 14 миллионов — это целенаправленно уничтоженное фашистами мирное население", - напомнил он.

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© Ruptly
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Шаповалов отметил, что уже готовы семь видеоуроков-бесед, в ближайшее время будет записано еще пять, в планах –создать такие онлайн-лекции и к важной для Молдовы дате освобождения территорий республики от немецко-фашистских захватчиков в рамках Ясско-Кишиневской операции 20-29 августа 1944 года.

Как рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова Андрей Муравьев, демонстрация первых уроков-бесед начнется в преддверии праздника Великой Победы.

"Они будут выставлены на YouTube-канале, а также на сайте и страничках в соцсетях представительства Россотрудничества. Видеоматериалы предназначены для широкого использования, в том числе и в учебном процессе", - подчеркнул Муравьев.

Новый онлайн-проект создан в сотрудничестве Союза офицеров Республики Молдова, Национального Координационного комитета "Победа" и Русского дома в Кишиневе (представительства Россотрудничества).

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (266)

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Теги:
Великая Победа, Великая Отечественная война, Виктор Гайчук, Борис Шаповалов

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