Русские летописи и греческие источники - о предках молдаван

Проблема появления романоязычных народов в Северо-Западном Причерноморье, в частности в средневековой Молдавии и в целом в Старой Дакии, продолжает интересовать многих исследователей и любителей истории.

Единой точки зрения по этому вопросу у специалистов до сих пор нет – во многом по политическим причинам, которые мешают объективному изучению вопроса.

Основные гипотезы о происхождении восточных романцев

Со времен Средневековья до наших дней накопилась огромная по количеству и разнообразная по содержанию литература, в которой так или иначе этот вопрос освещается. Еще в XIX веке, казалось, что изучены все возможные источники, предложены самые убедительные гипотезы о появлении романоязычного населения в этой части Европы. При этом исследователи разделились на два лагеря – тех, кто считал, что валахи (предки молдаван и румын) пришли в старую Дакию с Балкан, и тех, кто думал, что этот народ сформировался именно в старой Дакии как потомки римских колонистов и отчасти местного дакийского элемента, сохранившегося после их массового истребления в войне против римских легионов императора Траяна в начале II века новой эры.

Таким образом, сформировались два основных направления в изучении указанной проблемы – "миграционисты" - представители миграционной гипотезы и "автохтонисты" - представители автохтонной гипотезы. Ясский историк Д. Ончул (1947–2017) предложил гипотезу "адмиграции", которая объединила в себе оба направления. В свою очередь, молдавская советская школа выдвинула свою оригинальную гипотезу. Сегодня в школьных учебниках Республики Молдова представлена в основном официальная румынская точка зрения и по данному вопросу.

© Photo : Евгений Паскарь Современная Болгария - древняя новая Дакия - Аврелианская, куда переселились влахи из Северо-Восточной Италии

Подробнее об этих гипотезах можно прочитать в увлекательной статье Л. Полевого "Формирование основных гипотез происхождения восточнороманских народностей Карпато-Дунайских земель" – она была написана еще в семидесятых годах прошлого столетия, но актуальна и сегодня.

Интересно, что исследователи всех лагерей, оперируя в основном одним и тем же кругом источников, приходили к разным интерпретациям и выводам. И это не удивительно, так как в этот спор, особенно в XIX веке, после образования Румынского королевства, вмешались государственные интересы, в том числе Румынии, Австро-Венгрии и других, что сильно влияло на объективность ученых.

© Photo : А. Брюе Новые Дакии к югу от Дуная. Реконструкция. Автор - А. Брюе, 1826 год

Самые ранние источники по проблеме появления романоязычного населения в этой части Европы до сих пор являются ценнейшим материалом для профессиональных исследователей и для всех, кто увлечен историей вопроса. Впрочем, некоторые из таких источников настолько неудобные для многих, что их предпочитают особо не афишировать, аккуратно обходя стороной. Среди них, конечно, выделяется "Сказание вкратце о молдавских гоподарех". Это произведение мы уже несколько раз разбирали и цитировали. Приведем и некоторые другие источники, которые проливают свет на события тех далеких времен.

Кекавмен о валахах и Римлянах

Византийский автор XI века Кекавмен, описывая события 1066 года, рассказывая о восстании на Балканах болгар и влахов, давая последним весьма уничижительную характеристику, кратко упоминает об их давней войне с римским императором Траяном.

"Уведомляю вас и детей ваших также о следующем. Поскольку племя влахов… не хранит подлинной верности ни Богу, ни василевсу, ни родственнику или другу… никогда не соблюдало верности никому, в том числе и древним римским императорам, поэтому император Траян воевал с ними и, наголову разгромив, пленил их; их василевс по имени Декавал был убит, а его голова вздета на копье посреди города римлян. Ведь влахи являются так называемыми даками и бесами. Раньше они жили близ рек Дуная и Саоса, который ныне // мы называем рекой Савой, где теперь живут сербы в безопасных и недоступных местах. В надежде на это они прикидывались друзьями и рабами древних римских императоров и, выходя из своих укреплений, разоряли земли римлян. Поэтому–то, как сказано, римляне, разгневавшись на них, разгромили их. Уйдя из тамошних мест, влахи рассеялись по всему Эпиру и Македонии, а большинство их поселилось в Элладе".

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Расселение вольсков-влахов. Фрагмент карты

Из этого любопытного сообщения мы узнаем о том, что влахи, о которых пишет Кекавмен, не являлись римлянами и не могли быть потомками римских легионеров императора Траяна, а после поражения от него где-то в современной Сербии переселились на юг – в Эпир, Македонию и Элладу (современные Греция, Северная Македония и Албания). Также Кекавмен называет влахов даками и бесами. Дело в том, что во времена Кекавмена и на протяжении восьмисот лет до него под Дакией подразумевались провинции к югу от Дуная – на территориях современных Сербии и Болгарии, созданные императором Аврелианом после эвакуации римских колонистов из Старой Дакии в 255–271 годах. Собственно, Кекавмен и уточняет, что эти даки до переселения жили у рек Савы и Дуная, где теперь живут сербы. Поэтому влахов называли даками по месту проживания и бессами (одно из фракийских племен, которое переселилось в здешние края еще в I веке до н. э.), а дакийского царя Декевала – их василевсом. Таким образом, Кекавмен переносит историческое имя даков времен римского завоевания Старой Дакии на валахов, которые жили в новой Дакии (точнее, в новых Дакиях) в более поздние времена. Надо подчеркнуть, что новые Дакии – это, очевидно, земли Старого Рима, о которых сообщается в "Сказании вкратце о молдавских господарех", или римские страны, как пишут молдавские летописцы, откуда явились влахи в Молдавию.

Земля Волошская в русских летописях

В "Повести временных лет" (ПВЛ) приводятся важные сведения о влахах и волошской земле ("По сему же морю седять варязи семо ко въстоку до предела Симова, по тому же морю седять къ западу до земле Агнянски и до Волошьски") в строго последовательном перечислении народов Европы из колена Иафетова. Сначала упоминаются народы, жившие на берегах Варяжского моря (современная Балтика). Далее сообщается о жителях западных областей Европы – галичанах, под которыми подразумеваются галлы из Преторианской префектуры Галлии (современные территории Франции и Испании), входившей в состав Римской империи.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Лист Лаврентьевской летописи

Следом за галичанами упоминаются волъхва – в других списках ПВЛ – волохове. Они проживали, как будет ясно из дальнейшего описания летописи, в Цизальпийской Галлии.

После волохов летописи отмечают римлян – жителей Апеннинского полуострова, управляемого Константинопольским наместником из Равенны (Равеннский экзархат создан в 584 году). Эти римляне находились к югу от волохов. Затем, перенося читателя в центральную Европу – в части современных Швейцарии, Австрии и Германии, упоминаются немцы. Под немцами подразумеваются аламаны и другие. Вслед за ними упомянуты корлязи – то есть каринтийцы или хорутане (они же – норики) – предки современных словенцев. Далее сообщается о народе вендици, как пишет Константин Багрянородный в "Управлении империей", венедики, они же венеты или венды. Под фрягами следует понимать лангобардов, создавших в 567 году свое государство на территории современной Северной Италии – Фриульское княжество (название происходит от искаженного латинского названия города в области Венеция Forum Julii), откуда происходит и названия Фриуль, фриульцы или фряги.

© Photo : А. Ортелий Фрагмент карты Цизальпинской Галлии, где жили предки молдаван. Реконструкция. Автор А. Ортелий. 1595 год

Далее в летописях сообщается о расселении славян и их столкновении с волохами на Дунае.

"И от этих славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими, где кто сел на каком месте… А вот еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян на дунайских и поселились среди них и притесняли их..."

Предположительно, эти события относятся к концу шестого века новой эры и происходят в области, известной под названием Срем (между реками Сава и Дунай), на что указывают сведения из других документов.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Переход венгров через Карпаты

В следующий раз волохи упоминаются в связи с переселением венгров к западу от южных Карпат в 898 году в земли будущего государства Венгрия.

"Шли угры (венгры) мимо Киева… И, придя с Востока, устремились через великие горы, которые прозвались Угорскими [Карпатские горы], и стали воевать против живших там волохов и славян. Сидели ведь тут прежде славяне, а затем Славянскую землю захватили волохи. А после угры прогнали волхвов, унаследовали ту землю и поселились со славянами, покорив их себе; и с тех пор прозвалась земля Угорской".

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