"Знамя Победы" и другие велотрадиции приднестровцев

Восьмого мая в Приднестровье проходят сразу две спортивные акции, посвященные Дню Победы. К памятным мероприятиям подключаются велолюбители со всех уголков региона.

ТИРАСПОЛЬ, 8 мая – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Пелотон с красным флагом въехал в Тирасполь, мокрый до нитки. Погода не гоночная, но велотрадицию не остановит майская гроза. К тираспольскому Мемориалу славы делегация на двухколесных домчала со спецсопровождением.

"Дорога, конечно, мокрая, скользкая. Но наши доблестные сотрудники ГИБДД помогли, провели, поэтому на дороге чувствовали себя в безопасности", – рассказывает велолюбитель Богдан Богданов.

© Photo : Юлия Сорокопуд Велоклуб "Покатушки"

В его руках копия Знамени Победы. Та самая эстафета, которую велогонщики передадут во все уголки региона. Акцию в Приднестровье проводят уже четвертый год. Традиция живет, меняется только формат веломарша.

"Знамя Победы" проводится с 2017 года при поддержке администрации главы Приднестровья и Россотрудничества. Раньше за 5 дней мы проезжали все города региона. Останавливались на ночлег в Рыбнице и Дубоссарах. Но коронавирус внес свои коррективы и пришлось поменять формат мероприятия на велоэстафету и уложиться в один день", – рассказал председатель велоклуба "Покатушки" Игорь Крижановский.

© Photo : Юлия Сорокопуд Возложение цветов – одна из традиций

Старт – в Бендерах, финиш – в Каменке. В Тирасполе участники разделились на группы и отправились в двух направлениях – на север и юг. Эстафета не ограничена количеством участников, поэтому подключиться к велоактивистам могут все желающие на любом этапе маршрута. Главное условие – с памятью об истории!

"Сегодня утром я увидел погоду и сразу понял, что с героическими людьми увижусь. Действительно, в таких метеоусловиях это (достойное – ред.) решение – выйти на старт. День Победы – это великая дата, и здорово, что мы ее встречаем в таком боевом духе", – сказал в приветственном слове координатор проектов Россотрудничества в Приднестровье Николай Журавлев.

© Photo : Юлия Сорокопуд Участники и организаторы веломарша

Всего велолюбители преодолеют 240 километров. Некоторые участники на дистанцию выйдут дважды в разных городах Приднестровья. Велосипедистам со стажем к такой практике не привыкать. Тем более что "Знамя Победы" не впервые проводится.

"Я каждый год в этой акции участвую. Считаю это уже делом чести. Мой дедушка воевал. Он был летчиком-истребителем полка. Но спасибо за то, что война его пощадила и он вернулся домой живой. Многие ведь погибли", – рассуждает Иван Воробьев перед стартом.

© Photo : Юлия Сорокопуд Иван Воробьев

А вот Ольга Гюмешлю в марше победы принимает участие впервые. Попасть в памятный пелотон для нее было делом принципа.

"В прошлом году не вышло поучаствовать из-за карантинных мер. Мой дедушка воевал, бабушка войну пережила. Великая Отечественная и нас коснулась, как и все семьи, наверное. Так что в этом веломарше я очень стремилась поучаствовать", – признается дебютантка.

Еще одна велоакция в канун 9 мая проходит в Бендерах. Велопробег стартовал на площади Освобождения и финиширует в Бендерской крепости. Все желающие проедут 15 километров в честь Великой Победы.

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