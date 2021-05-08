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Кишинев в режиме ЧП

Отмена ограничений: какие изменения вступают в силу в Кишиневе с 11 мая

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210508/34672046/otmena-ogranicheniy-kakie-izmeneniya-vstupayut-v-silu-v-kishineve-s-9-maya.html

Школьники вернутся за парты, заведения HoReCa будут работать до 23.00 – столичный мэр Ион Чебан сообщил о значительных послаблениях в части антиковидных мер.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан в ходе прямого эфира в социальной сети рассказал о решениях, принятых восьмого мая на заседании муниципальной Комиссии общественного здоровья.

Пустые столики в кафе
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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По словам Чебана, повестка заседания на сей раз была весьма обширной, обсуждались разнообразные аспекты течения образовательного процесса в Кишиневе, функционирования индустрии HoReCa, организации спортивных мероприятий в столице.

"Учитывая, что количество случаев заражения коронавирусом в Кишиневе в последнее время стабильно сокращается, по итогам заседания комиссии приняты следующие решения... Ученики с перового по двенадцатый класс с 11 мая переходят на режим обучения с полным физическим присутствием в образовательных учреждениях. Решение касается учебных заведений начального, среднего и специального образования", – заявил Чебан.

Кроме того, в Кишиневе разрешено проведение спортивных состязаний, но только на открытом воздухе и без зрителей.

Примар также сообщил важную новость для представителей индустрии HoReCa. Столичным заведениям отныне позволено принимать посетителей до 23.00, но "с обязательным соблюдением мер эпидемиологической безопасности". Торговые центры и непродовольственные магазины будут работать до 22.00

Свои мероприятия в Кишиневе теперь могут организовывать и проводить различные молодежные центры, однако количество одновременно участвующих в них детей не должно превышать 20 человек.

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