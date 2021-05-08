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Веломарафон. Иллюстративное фото

Ко Дню Победы: в Приднестровье пройдет веломарафон с многолетней традицией

© Sputnik / Eugene Odinokov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210508/34674255/k-9-maya-v-pridnestrove-proydet-velomarafon-s-bolee-chem-30-letney-traditsiey.html

"Вахту памяти" ко Дню Победы начинали нести старшеклассники, но за более чем три десятка лет возрастной состав велопробега значительно расширился.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. В Приднестровье девятого мая пройдет традиционный веломарафон "Вахта Памяти", посвященный Дню Победы. У мероприятия давняя традиция, организуется оно еще с 1985 года. Идейным вдохновителем, устроителем и бессменным участником пробега является известный велотурист Виктор Демин.

"Первый поход состоялся в 1985 году на 9 мая. А идея пришла еще в 1977 году. Тогда в мартовские каникулы учащиеся 18-й школы отправились в велопоход. "Вахта памяти" была организована для старшеклассников, но так получалось, что ходили в эти походы и дети моложе 12 лет. А последние 20 лет подключились люди более взрослые, даже семьями отправляются в веломарафон", – рассказал он.

По словам Демина, есть те, кто уже принимал участие в пробеге больше десяти раз, но каждый год к акции присоединяются новички.

Георгиевская ленточка
© Sputnik / Evgenya Novozhenina
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"На днях я получил звонок из Кишинева о том, что люди тоже хотят подключиться к мероприятию. В веломарафоне участвуют по зову сердца, друг от друга узнают о его существовании – и в дорогу. Даже по ходу движения марафона иногда бывает, что люди вливаются в нашу колонну – те, кто совершали велопрогулку, узнав маршрут, разворачивались и к нам присоединялись", – пояснил он.

За все время существования веломарафона проходил он без эксцессов. Всего два падения, но благополучных – без травм и сломанных велосипедов. Были ситуации, когда велосипед ломался, но всегда находили выход из положения.

"В районе Копанка подземные ключи били, и пришлось переправляться вплавь", – вспоминает Демин.

Но самые важные воспоминания, по его словам, - это встречи с ветеранами, а еще – посещение памятных мест, мемориальных комплексов. При этом участники заранее изучают историю этих святынь.

"На старом маршруте мы приезжали к началу митингов либо когда они уже были в самом разгаре. А на правом берегу Днестра видели цветы на надгробиях. И нам большей частью везло – на высоте Ломакина встречали пожилых людей в орденах и медалях, был духовой оркестр до 16 часов, в прошлом году в левобережных Чобручах слушали стихи правнучки ветерана войны", – рассказал организатор.

Дорожный знак
© Sputnik / Mihai Caraus
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По окончании марафона участникам по традиции раздадут памятные жетоны, каждый раз они нового дизайна, бывали и именные.

Веломарафон стартует 9 мая в 6.45 утра. Средняя скорость движения – 15 км/час. Сбор возле тираспольской гуманитарно-математической гимназии. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, головной убор, воду для питья, перекус в дорогу, ремкомплект, насос и защиту от дождя.

Ориентировочный маршрут выстроен на сей раз только по левому берегу Днестра от Тирасполя до Малаешт, затем - на север через село Черница Григориопольского района на Вишневое, далее - по полям на Шипку и по маршруту Мочаровка - Карманово - Григориополь - Ташлык - Бутор - Спея - Тея - Красногорка - Бычок - Парканы и снова Тирасполь.

Всего получается около 150 километров, которые предполагается проехать за один световой день.

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Теги:
велопробег, Приднестровье

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