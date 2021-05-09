По Кишиневу прошел "Бессмертный полк": в каждой семье были свои герои

Марш памяти победителей в Великой Отечественной войне, взяв паузу в прошлом "ковидном" году, вновь прошел по улицам молдавской столицы в День Победы.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. В Кишиневе 9 мая уже в шестой раз прошла акция "Бессмертный полк". Тысячи людей проследовали по улицам города, держа в руках портреты своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну или не вернувшихся с фронта.

В 09.30 колонна стартовала с центральной площади молдавской столицы и несколько часов спустя по традиции завершила шествие на воинском мемориале "Вечность", где состоялось возложение цветов.

Организатором акции выступил Национальный координационный комитет "Победа".

© Sputnik / Mihai Caraus Бессмертный полк в Кишиневе.

В шествии приняли участие жители Молдовы, официальные лица страны, пятый президент страны Игорь Додон, спикер Зинаида Гречаная, и.о. главы Минобороны Виктор Гайчук, а также посол России в Молдове Олег Васнецов и руководитель Русского дома Андрей Муравьев.

"Это мой отец Васнецов Владимир Всеволодович, который в 1943 году окончил авиационное училище и ушел на фронт. Он сопровождал авиационные доставки разных военных грузов. Прошел остаток войны", - рассказал Sputnik Васнецов.

© Sputnik / Mihai Caraus Олег Васнецов

По словам посла России, в его семье войну прошел не только отец, но и другие родственники.

"У меня не хватило бы рук, чтобы нести все портреты. У меня деды воевали на разных фронтах. Конечно, это особый день для каждого советского человека, для каждого, проживающего в бывших советских республиках, а ныне самостоятельных государствах", – добавил дипломат.

Пятый президент Молдовы, лидер ПСРМ также поздравил всех жителей Молдовы с праздником.

"Я уверен, что в Молдове 9 мая было, есть и будет Днем Победы, и никто это не изменит", – сказал Sputnik Додон, который участвовал в марше вместе с супругой Галиной и сыном.

"Хочу пожелать всем мира и чтобы все граждане помнили о героических поступках своих родителей и дедушек. А те, кто пытается интерпретировать, им бы я посоветовал прийти сюда и побеседовать с ветеранами. Мы – потомки победителей, так было, есть и будет", – добавил пятый президент страны.

В колонне полка также был врио министра обороны, генерал Виктор Гайчук.

"Это праздник. Это дань памяти всех, кто освобождал мир от "коричневой чумы", – заявил Sputnik Гайчук.

© Sputnik / Mihai Caraus Шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе 9 мая 2021 года

"Это Антон Пушкаш, мой прадедушка. Он воевал и дошел до Берлина, мы в семье этим гордимся", – рассказала корреспонденту одна из участниц шествия.

Многие жители страны отметили, что присоединяются к акции "Бессмертный полк" каждый год. Они участвуют в Марше памяти с портретами своих близких, потому что в каждой семье были свои герои.

"Мой дедушка воевал в танковых войсках. Он вернулся, но умер в 59 лет от инсульта. Мы участвуем в акции каждый год, с детьми и мужем. Только в прошлом году не были из-за пандемии", – поделилась еще одна участника шествия.

Марш "Бессмертного полка" 9 мая прошел с соблюдением всех санитарных норм, предусмотренных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Все желающие могли получить в ходе мероприятия защитные маски.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova