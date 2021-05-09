Майя Санду 9 мая возложила цветы на мемориале "Вечность"

Глава государства выразила признательность тем, кто отдал жизнь, чтобы в мае 1945 года мир пришел на европейский континент.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в воскресенье возложила цветы на мемориале "Вечность" в Кишиневе, почтив память героев, павших в борьбе с нацизмом.

"Утром я возложила цветы в память о миллионах людей, которые погибли во Второй мировой войне. Я выразила уважение и признательность тем, кто воевал и отдал жизнь, чтобы в мае 1945 года мир пришел на европейский континент. Среди них и сотни тысяч наших сограждан, наших дедов и бабушек. Их жертва не будет забыта", — написала Санду в Facebook.

Мемориальный комплекс "Вечность" был открыт в 1975 году в память о солдатах, павших в борьбе за освобождение территории современной Молдовы и Кишинева от фашистской оккупации во время Великой Отечественной войны.

Памятник создан скульпторами А. Майко, И. Понятовским и архитектором А. Минаевым в 70-годы прошлого века. На территории Мемориального комплекса захоронены 267 павших в боях Великой Отечественной войны молдавских, русских, украинских, белорусских солдат.

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