Праздничное шествие и возложение цветов: Гагаузия отмечает День Победы

Читайте в материале Sputnik, как отмечают День Победы в Гагаузии – праздничное шествие, возложение цветов и митинг.

КОМРАТ, 9 мая - Sputnik, Максим Топал. Духовой оркестр, цветы и праздничное настроение. С раннего утра в центре гагаузской столицы собрались несколько сотен человек. Колонна граждан, как и в прежние "доковидные" времена, начала свое движение по центральной улице Ленина в Комрате к Мемориалу воинской славы.

© Sputnik / Maxim Topal День Победы в Комрате

Возглавили колонну башкан Гагаузии Ирина Влах и председатель Народного собрания Владимир Кысса. Среди участников – большое количество сотрудников Исполкома и НСГ, местных органов власти.

"Девятое мая – день, когда мы вспоминаем десятки миллионов разрушенных судеб тех, кто погиб за мир. В этот день мы должны объединиться и сделать все ради того, чтобы в нашей стране был мир и единение. Я даже не могу себе представить, чтобы не было этого праздника. Даже сегодня, несмотря на сложный период, люди не могут оставаться дома. Я очень рада, что сегодня в этих колоннах – люди разного возраста, люди, которые чтят наши ценности и хотят жить в мире", – сказала Ирина Влах.

© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Выступление Главы Гагаузии Ирины Влах на Церемонии возложения цветов к Мемориалу воинов-освободителей в Комрате

"Наши деды сделали все, чтобы мы жили под мирным небом, чтобы у нас было светлое будущее. Хочу низко поклониться всем ветеранам. Мы должны сделать все, чтобы наши дети не знали, что такое война", – добавил Владимир Кысса.

Фотографии ветеранов, георгиевские ленты и флаги – многие молодые участники колонны вновь присоединились к "Бессмертному полку". Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции. А перед Мемориалом славы в Комрате прошел праздничный митинг.

© Sputnik / Maxim Topal День Победы в Комрате

"Без мира нет песен, улыбок, и света на земле. […] Благодарим за мир! День Победы – праздник мира и весны", – говорили одетые в военную форму самые маленькие участники митинга в Комрате на молдавском, гагаузском и русском языках. В руках они держали ветки сирени и тюльпаны.

Примар Комрата Сергей Анастасов отметил, что "План Барбаросса" не удался, поскольку Адольф Гитлер "не оценил потенциал могучей страны и дух советских граждан".

"Хочу пожелать вам мирного неба, чтобы наши дети не знали, что такое концлагеря, война и голод", – подчеркнул Анастасов.

© Sputnik / Maxim Topal День Победы в Комрате

Несмотря на то, что в Молдове 9 мая отмечается и День Победы, и День Европы, противопоставлять эти праздники нельзя. Такого мнения придерживается депутат молдавского парламента Александр Суходольский.

"Девятого мая, я считаю, отмечается единственный праздник – День Победы. Не нужно разделять общество, говорить, что сегодня двойной праздник. Сегодня двойной праздник, а завтра что – день не нашей победы? Такого не будет. 9 мая должно оставаться Днем Победы. Хочу пожелать молдавскому обществу здравомыслия. Мы всегда будем помнить, чтить и гордиться подвигом всего советского народа", – сказал Суходольский.

После этого участники митинга возложили цветы к Мемориалу воинской славы.

Мероприятия, приуроченные к празднованию 9 мая, проходят в воскресенье во всех городах Гагаузии. Завершится праздник вечерней акцией "1418 свечей памяти" и концертом военно-патриотической песни на Мемориале воинской славы муниципия Комрат.

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