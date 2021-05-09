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Возложение цветов на мемориале Вечность

Зинаида Гречаная: если бы не было Победы, не было бы и Европы

© Sputnik / Iulia Lipovaea
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210509/34677516/zinaida-grechanaya-esli-ne-bylo-pobedy-ne-bylo-i-evropy.html

Спикер парламента Молдовы рассказала журналистам, какой праздник каждый год отмечает 9 мая народ Молдовы.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Память о героях, павших в борьбе с нацизмом, священна и должна быть передана будущим поколениям. Об этом заявила председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная на мемориале "Вечность" в Кишиневе, где в День Победы возложили цветы руководители государства.

"Сегодня мы отмечаем 76-ю годовщину Великой Победы. Мы должны хранить память о павших героях и передать ее будущим поколениям, должны помнить о тех, кто отдал жизнь в борьбе с нацизмом в Молдове, в Европе и во всем мире. Это должны знать абсолютно все, чтобы страшные события, произошедшие много лет назад, никогда не повторились. Поздравляю всех с Днем Победы", — сказала Гречаная.

День Победы в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
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Спикер парламента ответила на вопрос журналистов о том, как она относится ко Дню Европы, который также отмечается в воскресенье.

"Сегодня мы празднуем День Победы. Действительно, сегодня установлена и памятная дата, день Европы. Но если бы не было Победы, не было бы и Европы", — сказала Гречаная.

По действующему законодательству, День Европы в Молдове официально отмечается 9 мая, этот день также является выходным. Согласно статье 111 Трудового кодекса, нерабочим праздничным днем является в том числе 9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины; 9 мая – День Европы.

Соответствующая поправка к Трудовому кодексу не была утверждена пятым президентом Молдовы Игорем Додоном. Вместо него поправку подписал спикер парламента Андриан Канду, для чего глава государства тогда был временно отстранен от должности.

Официальные мероприятия в честь Дня Европы в Молдове всегда проходили в разные дни. В 2010 году эту дату отмечали в Кишиневе 15 мая, в 2013-м — 18 мая, в 2014-2015 годах — 10 мая, в 2016 году — 14 мая, а в 2017 году — 13 мая.

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Теги:
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