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Шествие Бессмертного полка в Кишиневе

В Кишиневе проходит Марш памяти "Бессмертный полк"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/09/34677834.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210509/34677881/v-kishineve-prohodit-marsh-pamyati-bessmertnyj-polk.html

В 2021 году марш в Кишиневе проходит в условиях пандемии, тем не менее колонна "Бессмертного полка" собрала тысячи людей со всей страны.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Тысячи жителей Молдовы принимают участие в Марше памяти "Бессмертный полк", который проходит в воскресенье в Кишиневе. Присоединились к шествию также посол России в Молдове Олег Васнецов и руководитель Русского дома Андрей Муравьев.

Бессмертный полк
© Sputnik / Iulia Lipovaea
Посол России в Молдове Олег Васнецов

Колонна "Бессмертного полка" собралась на центральной площади Кишинева и направилась к мемориалу "Вечность", который воздвигнут в столице в память о героях, павших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

"Мы – неравнодушные граждане нашей страны, которые стремятся сохранить историю подвига героев Великой Отечественной войны. Считаем важным и необходимым отметить 76-ю годовщину Победы достойно, единой колонной пройдем по улицам столицы на мемориал воинской славы "Вечность", — сообщил Петрович на брифинге.

  • Бессмертный полк
    Бессмертный полк
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Шествие Бессмертного полка в Кишиневе
    Шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе
    © Sputnik / Mihai Caraus
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© Photo : Miroslav Rotari
Бессмертный полк

Мероприятие организовали с соблюдением всех санитарных норм, предусмотренных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

В 2020 году Марш памяти "Бессмертный полк" в Кишиневе не проводился из-за ситуации с коронавирусом.

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Теги:
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