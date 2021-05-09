В Кишиневе проходит Марш памяти "Бессмертный полк"

В 2021 году марш в Кишиневе проходит в условиях пандемии, тем не менее колонна "Бессмертного полка" собрала тысячи людей со всей страны.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Тысячи жителей Молдовы принимают участие в Марше памяти "Бессмертный полк", который проходит в воскресенье в Кишиневе. Присоединились к шествию также посол России в Молдове Олег Васнецов и руководитель Русского дома Андрей Муравьев.

© Sputnik / Iulia Lipovaea Посол России в Молдове Олег Васнецов

Колонна "Бессмертного полка" собралась на центральной площади Кишинева и направилась к мемориалу "Вечность", который воздвигнут в столице в память о героях, павших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

"Мы – неравнодушные граждане нашей страны, которые стремятся сохранить историю подвига героев Великой Отечественной войны. Считаем важным и необходимым отметить 76-ю годовщину Победы достойно, единой колонной пройдем по улицам столицы на мемориал воинской славы "Вечность", — сообщил Петрович на брифинге.

Бессмертный полк © Photo : Miroslav Rotari

Шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 2 © Photo : Miroslav Rotari Бессмертный полк

Мероприятие организовали с соблюдением всех санитарных норм, предусмотренных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

В 2020 году Марш памяти "Бессмертный полк" в Кишиневе не проводился из-за ситуации с коронавирусом.

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