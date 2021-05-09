Олег Васнецов в День Победы: важно не допустить фальсификации истории

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Исторические события Великой Отечественной войны должны получать правдивую и объективную оценку. Об этом в воскресенье заявил Sputnik Молдова посол России в Молдове Олег Васнецов.
Глава российской дипмиссии сообщил, что взволнован искренним и массовым участием жителей Молдовы в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
"Тысячи жителей Молдовы каждый год приходят к Вечному огню у мемориала "Вечность", участвуют в шествии "Бессмертного полка", чтобы поклониться памяти героев, которые отстаивали вместе с представителями всех народов Советского Союза свою родину", — сказал Васнецов.
Марш памяти "Бессмертный полк" в 2021 году в Кишиневе проходит в условиях противоэпидемических ограничений. Тысячи кишиневцев и жителей страны прошли шествием от центральной площади столицы к мемориалу героям Великой Отечественной войны.
- Бессмертный полк© Sputnik / Mihai Caraus
- Празднование 9 мая в Молдове© Sputnik / Mihai Caraus
- Бессмертный полк© Sputnik / Mihai Caraus
- Бессмертный полк© Sputnik / Mihai Caraus
- День Победы 9 мая 2021© Sputnik / Mihai Caraus
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