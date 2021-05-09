Олег Васнецов в День Победы: важно не допустить фальсификации истории

Посол России в Молдове поздравил всех жителей нашей страны с Днем Победы и призвал передать память о войне будущим поколениям.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Исторические события Великой Отечественной войны должны получать правдивую и объективную оценку. Об этом в воскресенье заявил Sputnik Молдова посол России в Молдове Олег Васнецов.

"Война унесла огромное количество жизней, практически ни одна семья не осталась незатронутой событиями тех лет. К великому сожалению, чем дальше отдаляются те страшные и героические дни, тем меньше рядом с нами ветеранов, которые видели, которые через себя пронесли ужас этой войны. Тем более важна для всех живущих объективная оценка истории Великой Отечественной. Нельзя допустить ревизионизма и фальсификации истории. С этими явлениями необходимо бороться, а сделать это можно только объясняя правду.

Глава российской дипмиссии сообщил, что взволнован искренним и массовым участием жителей Молдовы в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

"Тысячи жителей Молдовы каждый год приходят к Вечному огню у мемориала "Вечность", участвуют в шествии "Бессмертного полка", чтобы поклониться памяти героев, которые отстаивали вместе с представителями всех народов Советского Союза свою родину", — сказал Васнецов.

© Sputnik / Iulia Lipovaea Посол РФ в Молдове Олег Васнецов принял участие в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе

Марш памяти "Бессмертный полк" в 2021 году в Кишиневе проходит в условиях противоэпидемических ограничений. Тысячи кишиневцев и жителей страны прошли шествием от центральной площади столицы к мемориалу героям Великой Отечественной войны.

Бессмертный полк © Sputnik / Mihai Caraus

Празднование 9 мая в Молдове © Sputnik / Mihai Caraus

Бессмертный полк © Sputnik / Mihai Caraus

Бессмертный полк © Sputnik / Mihai Caraus

День Победы 9 мая 2021 © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 5 © Sputnik / Mihai Caraus Бессмертный полк

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