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Олег Васнецов

Олег Васнецов в День Победы: важно не допустить фальсификации истории

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210509/34678427/oleg-vasnecov-v-den-pobedy-vazhno-ne-dopustit-falsifikacii-istorii.html

Посол России в Молдове поздравил всех жителей нашей страны с Днем Победы и призвал передать память о войне будущим поколениям.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Исторические события Великой Отечественной войны должны получать правдивую и объективную оценку. Об этом в воскресенье заявил Sputnik Молдова посол России в Молдове Олег Васнецов.

Шествие Бессмертного полка в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишиневе проходит Марш памяти "Бессмертный полк"
"Война унесла огромное количество жизней, практически ни одна семья не осталась незатронутой событиями тех лет. К великому сожалению, чем дальше отдаляются те страшные и героические дни, тем меньше рядом с нами ветеранов, которые видели, которые через себя пронесли ужас этой войны. Тем более важна для всех живущих объективная оценка истории Великой Отечественной. Нельзя допустить ревизионизма и фальсификации истории. С этими явлениями необходимо бороться, а сделать это можно только объясняя правду.

Глава российской дипмиссии сообщил, что взволнован искренним и массовым участием жителей Молдовы в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

"Тысячи жителей Молдовы каждый год приходят к Вечному огню у мемориала "Вечность", участвуют в шествии "Бессмертного полка", чтобы поклониться памяти героев, которые отстаивали вместе с представителями всех народов Советского Союза свою родину", — сказал Васнецов.
Бессмертный полк
© Sputnik / Iulia Lipovaea
Посол РФ в Молдове Олег Васнецов принял участие в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе

Марш памяти "Бессмертный полк" в 2021 году в Кишиневе проходит в условиях противоэпидемических ограничений. Тысячи кишиневцев и жителей страны прошли шествием от центральной площади столицы к мемориалу героям Великой Отечественной войны.

  • Бессмертный полк
    Бессмертный полк
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Празднование 9 мая в Молдове
    Празднование 9 мая в Молдове
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Бессмертный полк
    Бессмертный полк
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Бессмертный полк
    Бессмертный полк
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • День Победы 9 мая 2021
    День Победы 9 мая 2021
    © Sputnik / Mihai Caraus
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© Sputnik / Mihai Caraus
Бессмертный полк

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Теги:
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