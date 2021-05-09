Чебан: в Кишиневе в дни Радоницы люди спокойно приходят помянуть близких

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан отметил хорошую организацию посещения мест упокоения в дни Радоницы и работу правоохранительных структур, которые следят за соблюдением противоэпидемических правил.
"Люди спокойно приходят к могилам, чтобы помянуть умерших, большинство посетителей носят маски. Другие люди приходят, чтобы навести порядок, и после этого уходят домой", — написал Чебан в социальных сетях.
На всех кладбищах муниципия с утра присутствуют полицейские, которые наблюдают за общественным порядком.
Согласно решению Кишиневской чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с воскресенья открыт доступ на все кладбища Кишинева – до 17.00. При этом посетители обязаны носить защитные маски, не собираться в группы, соблюдать положенную социальную дистанцию.
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