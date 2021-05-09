13:31 09 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.84
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Армянское кладбище в Кишиневе

Чебан: в Кишиневе в дни Радоницы люди спокойно приходят помянуть близких

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
Получить короткую ссылку
54 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210509/34679109/ceban-kishineve-radonica-lyudi-spokojno-prihodyat-pomyanut-blizkih.html

Мэр Кишинева отметил, что муниципальные власти следят за ситуацией, а правоохранительные органы поддерживают порядок на кладбищах.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан отметил хорошую организацию посещения мест упокоения в дни Радоницы и работу правоохранительных структур, которые следят за соблюдением противоэпидемических правил.

"Люди спокойно приходят к могилам, чтобы помянуть умерших, большинство посетителей носят маски. Другие люди приходят, чтобы навести порядок, и после этого уходят домой", — написал Чебан в социальных сетях.

Ворота кладбища Святого Лазаря (Дойна). Архивное фото
© Sputnik / Ciobanu Victor
Кладбища Кишинева будут открыты на Радоницу
Мэр обратился к жителям столицы с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и строго соблюдать все установленные правила. "Муниципальные власти следят за обстановкой и получают информацию "каждые несколько минут", – сообщил Чебан.

На всех кладбищах муниципия с утра присутствуют полицейские, которые наблюдают за общественным порядком.

Согласно решению Кишиневской чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с воскресенья открыт доступ на все кладбища Кишинева – до 17.00. При этом посетители обязаны носить защитные маски, не собираться в группы, соблюдать положенную социальную дистанцию.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В дни Радоницы будут дежурить более 500 спасателей и пожарных
Радоница в Гагаузии - будут ли открыты для посетителей кладбища

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Военный музей Кишинев
Фото: кишиневский Музей военной техники
Jersey: French fishing vessels arrive in island's waters in protest of post-Brexit rules
Видео: водный протест – рыбаки недовольны новыми правилами, введенными после Brexit
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться