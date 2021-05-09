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Танк Т-34 в Бельцах

В Бельцах тысячи горожан участвовали в шествии в честь Дня Победы

© Photo : Поисковый отряд "Август"
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210509/34679677/v-belcah-tysyachi-gorozhan-uchastvovali-v-shestvii-v-chest-dnya-pobedy.html

На Мемориале воинской славы в северной столицы состоялось возложение цветов, шествие сопровождал военный оркестр.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Русская община Бельц вместе с тысячами горожан приняла участие в шествии и возложении цветов на Мемориале воинской славы в честь Дня Победы. Об этом сообщили в воскресенье в посольстве России в Молдове.

Марш памяти прошел по улицам северной столицы в сопровождении военного оркестра. 

В 2020 году массовые мероприятия в Бельцах были отменены из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. В этом году муниципальные власти разрешили провести шествие при условии соблюдения мер противоэпидемической безопасности.

Шествия "Бессмертного полка" состоялись также в Кишиневе и в столице Гагаузской автономии Комрате.

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Теги:
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