В Бельцах тысячи горожан участвовали в шествии в честь Дня Победы

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Русская община Бельц вместе с тысячами горожан приняла участие в шествии и возложении цветов на Мемориале воинской славы в честь Дня Победы. Об этом сообщили в воскресенье в посольстве России в Молдове.

Марш памяти прошел по улицам северной столицы в сопровождении военного оркестра.

В 2020 году массовые мероприятия в Бельцах были отменены из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. В этом году муниципальные власти разрешили провести шествие при условии соблюдения мер противоэпидемической безопасности.

Шествия "Бессмертного полка" состоялись также в Кишиневе и в столице Гагаузской автономии Комрате.

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