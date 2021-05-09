С неба падали тюльпаны — в Молдове устроили воздушную акцию в День Победы

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Необычную праздничную акцию в городе Вадул луй Водэ организовали активисты общественного совета "За свободную Родину".
По Кишиневу прошел "Бессмертный полк": в каждой семье были свои герои>>>
С легкомоторного самолета на бреющем полете сбросили цветы над мемориалом павшим в годы Великой Отечественной войны.
"В память о подвигах наших дедов мы с самолета рассыпали алые тюльпаны на памятник воинам-освободителям", – написал в соцсетях председатель совета Игорь Тулянцев.
Олег Васнецов в День Победы: важно не допустить фальсификации истории>>>
В тот же день активисты провели традиционный автопробег в честь Дня Победы.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>