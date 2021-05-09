С неба падали тюльпаны — в Молдове устроили воздушную акцию в День Победы

День Победы отмечают по всей Молдове — шествиями "Бессмертного полка", торжественными митингами и праздничными акциями.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Необычную праздничную акцию в городе Вадул луй Водэ организовали активисты общественного совета "За свободную Родину".

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С легкомоторного самолета на бреющем полете сбросили цветы над мемориалом павшим в годы Великой Отечественной войны.

"В память о подвигах наших дедов мы с самолета рассыпали алые тюльпаны на памятник воинам-освободителям", – написал в соцсетях председатель совета Игорь Тулянцев.

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В тот же день активисты провели традиционный автопробег в честь Дня Победы.

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