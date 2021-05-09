18:13 09 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.84
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Легкомоторный самолет. Архивное фото.

С неба падали тюльпаны — в Молдове устроили воздушную акцию в День Победы

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
Получить короткую ссылку
31340
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210509/34683953/s-neba-padali-tyulpany-v-kishineve-ustroili-vozdushnuyu-akciyu-k-dnyu-pobedy.html

День Победы отмечают по всей Молдове — шествиями "Бессмертного полка", торжественными митингами и праздничными акциями.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Необычную праздничную акцию в городе Вадул луй Водэ организовали активисты общественного совета "За свободную Родину".

По Кишиневу прошел "Бессмертный полк": в каждой семье были свои герои>>>

С легкомоторного самолета на бреющем полете сбросили цветы над мемориалом павшим в годы Великой Отечественной войны.

"В память о подвигах наших дедов мы с самолета рассыпали алые тюльпаны на памятник воинам-освободителям", – написал в соцсетях председатель совета Игорь Тулянцев.

Олег Васнецов в День Победы: важно не допустить фальсификации истории>>>

В тот же день активисты провели традиционный автопробег в честь Дня Победы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Зинаида Гречаная: если бы не было Победы, не было бы и Европы
В Бельцах тысячи горожан участвовали в шествии в честь Дня Победы
Праздничное шествие и возложение цветов: Гагаузия отмечает День Победы
Теги:
День Победы

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: в Москве прошел парад Победы
Парад Победы в Москве. Прямая трансляция
Парад Победы на Красной площади в Москве
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться