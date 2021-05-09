В Тирасполе прошел парад Победы

Приднестровье отмечает День Победы. Центральная часть праздничной программы девятого мая – военный парад. В нем приняли участие 800 человек. Боевая техника, военная лирика и комментарии людей – в репортаже Sputnik.

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тирасполь 9 мая встретил на площади Суворова. Здесь развернулась основная программа: традиционное возложение цветов на Мемориале Славы, поднятие Знамени Победы и военный парад.

Поклон ветеранам

День Победы с карантинными ограничениями: на площади маски, на трибунах – социальная дистанция. Перед началом парада лидер Приднестровья поздоровался за руку с ветеранами и произнес речь. В ней говорилось о славных традициях советских воинов и благодарности героям.

"С каждым годом ветеранов становится меньше. Наш долг – не оставлять их без внимания и заботы, передавать опыт и заветы новым поколениям. Уважаемые ветераны, вы без преувеличения являетесь героическим легендарным поколением победителей. Ведь выдержать те испытания, которые выпали на вашу долю, под силу только людям отважным и сильным духом, беззаботно любящим свою Родину, свой народ", – с трибуны сказал Красносельский.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Петр Лановец

В Приднестровье – всего 90 ветеранов Великой Отечественной войны. На парад Победы пришли трое. Один из таких почетных зрителей – Петр Лановец. Родину пошел защищать в восемнадцать. Был контужен. Вернулся на фронт. В составе своего полка Петр Павлович дошел до Германии. Там встретил Победу и уж точно не согласен этот день пропускать.

"Мне жена говорила остаться дома. А я ей: "Нет, все равно поеду на парад! Как без него, без дня Великой Победы!", – подчеркнул Петр Лановец.

Порядок и уют на вип-трибунах создают "Волонтеры Победы". Добровольцы встречают и рассаживают зрителей. Волонтеры-медики – на страже здоровья. Отдельная группа сопровождает ветеранов.

"Наша задача – помочь ветеранам. Это люди, которые прошли достаточно тяжелый путь, завоевали Победу для нас всех. Конечно, хочется, чтобы они наслаждались этим днем и только радовались. Вот это мы и должны им обеспечить", – объясняет волонтер Анна Дащенко.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд "Волонтеры победы" в Приднестровье

Т-34-85 и другие "парадные" символы

Символы парада для приднестровцев глубже, чем просто традиция. Это гимн Советского Союза и Знамя Победы, копии штурмового флага 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного вечером 30 апреля (1 мая по московскому времени) 1945 года на здание Рейхстага в Берлине. Тогда в составе группы разведчиков был и рядовой Иван Пальчиков из Слободзеи.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Юлия Сорокопуд Парад Победы в Тирасполе

Это легендарный Т-34-85 впереди исторической коробки – центральная фигура милитари-движения. Кстати, тяжелые следы от его гусениц на асфальте еще долго будут напоминать о себе приднестровцам. Как и рев "Катюши", боевой машины реактивной артиллерии БМ-13. Из новичков программы – исторические бронеавтомобили, тягачи и пушки. Их подметили постоянные зрители парада.

"Для нас это всегда событие особенное. Ходим на парад всей семьей. Сегодня впервые дочь привели. Ей все нравится, все в новинку", – комментирует парад тираспольчанин Максим Кырмыз.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тирасполе

Лучшие милитари-кадры – в четком фокусе коллег из Франции. Они называют себя свободными журналистами. Лоик Рамирез жил в Беларуси, работал в Донецке и Абхазии. В этом году его творчество и до Приднестровья дошло.

"Мы в Кишиневе сейчас были. Узнали, что в Приднестровье тоже будет большая программа. Просто попросили аккредитации на военный парад и получили разрешение поснимать тут. Красиво", – говорит испано-французский журналист Лоик Рамирез.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Французские журналисты в Тирасполе

Пока гости Тирасполя впечатляются бронетехникой, за их спиной вырастают бойцы Красной армии. Это курсанты и офицеры Военного института Министерства обороны. В форме 40-х городов они выносят штандарты 13 фронтов Великой Отечественной войны.

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тирасполе © Sputnik / Юлия Сорокопуд

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тирасполе © Sputnik / Юлия Сорокопуд

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тирасполе © Sputnik / Юлия Сорокопуд 1 / 3 © Sputnik / Юлия Сорокопуд Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тирасполе

Вслед за ними дух захватывают своим стройным маршем военнослужащие силовых ведомств, ОГРВ, суворовцы, кадеты и курсанты Военного института. Аккомпанирует парадным расчетом оркестр главного штаба Минобороны Приднестровья.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Оркестр главного штаба Министерства обороны Приднестровья

"Я в военном параде Победы участвую уже 20-й раз. И каждый год это особенные эмоции. Нас с детства учили, что 9 мая – это действительно великий праздник", – говорит музыкант оркестра главного штаба Минобороны Приднестровья Олег Бытко.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Тирасполь

Новая программа

Если на площади в струнку выстраиваются 36 военных, значит, к бою готова рота почетного караула. Кстати, приднестровское подразделение уникально тем, что выступает с боевыми автоматами Калашникова с пристегнутым штыком. В этом году – новая программа – с бросками оружия и разными строевыми приемами. Зрелище незабываемое, особенно для самых неравнодушных зрителей.

"Мы в восторге. К тому же наш сын тоже в параде участвует. Он в роте почетного караула, нес знамя Российской Федерации. Гордость, не то слово! Это непередаваемое чувство", – делится впечатлениями после парада Валерия Ватаву.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Валерия Ватаву

Традиция последних лет – финальное дефиле конного расчета Министерства внутренних дел. Перед трибуной – наездницы в форме военных лет во главе с Еленой Гудис. В ее руках – точная копия Знамени Победы. Военная конница как эффектный и эффективный символ правопорядка – 76 лет назад и сейчас – ярко завершила парад Победы в Тирасполе.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Конный расчет МВД

В Приднестровье весь день атмосферно. По улицам города ездят армейские УРАЛы. Солисты творческих коллективов исполняют песни военных лет. Вечером состоится акция "Бессмертный полк". Родственники с портретами героев смогут выйти к окну или во двор своего дома. Программу завершит салют Победы.

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