В Тирасполе прошел парад Победы

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тирасполь 9 мая встретил на площади Суворова. Здесь развернулась основная программа: традиционное возложение цветов на Мемориале Славы, поднятие Знамени Победы и военный парад.
Поклон ветеранам
День Победы с карантинными ограничениями: на площади маски, на трибунах – социальная дистанция. Перед началом парада лидер Приднестровья поздоровался за руку с ветеранами и произнес речь. В ней говорилось о славных традициях советских воинов и благодарности героям.
"С каждым годом ветеранов становится меньше. Наш долг – не оставлять их без внимания и заботы, передавать опыт и заветы новым поколениям. Уважаемые ветераны, вы без преувеличения являетесь героическим легендарным поколением победителей. Ведь выдержать те испытания, которые выпали на вашу долю, под силу только людям отважным и сильным духом, беззаботно любящим свою Родину, свой народ", – с трибуны сказал Красносельский.
В Приднестровье – всего 90 ветеранов Великой Отечественной войны. На парад Победы пришли трое. Один из таких почетных зрителей – Петр Лановец. Родину пошел защищать в восемнадцать. Был контужен. Вернулся на фронт. В составе своего полка Петр Павлович дошел до Германии. Там встретил Победу и уж точно не согласен этот день пропускать.
"Мне жена говорила остаться дома. А я ей: "Нет, все равно поеду на парад! Как без него, без дня Великой Победы!", – подчеркнул Петр Лановец.
Порядок и уют на вип-трибунах создают "Волонтеры Победы". Добровольцы встречают и рассаживают зрителей. Волонтеры-медики – на страже здоровья. Отдельная группа сопровождает ветеранов.
"Наша задача – помочь ветеранам. Это люди, которые прошли достаточно тяжелый путь, завоевали Победу для нас всех. Конечно, хочется, чтобы они наслаждались этим днем и только радовались. Вот это мы и должны им обеспечить", – объясняет волонтер Анна Дащенко.
Т-34-85 и другие "парадные" символы
Символы парада для приднестровцев глубже, чем просто традиция. Это гимн Советского Союза и Знамя Победы, копии штурмового флага 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного вечером 30 апреля (1 мая по московскому времени) 1945 года на здание Рейхстага в Берлине. Тогда в составе группы разведчиков был и рядовой Иван Пальчиков из Слободзеи.
Это легендарный Т-34-85 впереди исторической коробки – центральная фигура милитари-движения. Кстати, тяжелые следы от его гусениц на асфальте еще долго будут напоминать о себе приднестровцам. Как и рев "Катюши", боевой машины реактивной артиллерии БМ-13. Из новичков программы – исторические бронеавтомобили, тягачи и пушки. Их подметили постоянные зрители парада.
"Для нас это всегда событие особенное. Ходим на парад всей семьей. Сегодня впервые дочь привели. Ей все нравится, все в новинку", – комментирует парад тираспольчанин Максим Кырмыз.
Лучшие милитари-кадры – в четком фокусе коллег из Франции. Они называют себя свободными журналистами. Лоик Рамирез жил в Беларуси, работал в Донецке и Абхазии. В этом году его творчество и до Приднестровья дошло.
"Мы в Кишиневе сейчас были. Узнали, что в Приднестровье тоже будет большая программа. Просто попросили аккредитации на военный парад и получили разрешение поснимать тут. Красиво", – говорит испано-французский журналист Лоик Рамирез.
Пока гости Тирасполя впечатляются бронетехникой, за их спиной вырастают бойцы Красной армии. Это курсанты и офицеры Военного института Министерства обороны. В форме 40-х городов они выносят штандарты 13 фронтов Великой Отечественной войны.
- Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тирасполе© Sputnik / Юлия Сорокопуд
- Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тирасполе© Sputnik / Юлия Сорокопуд
- Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тирасполе© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Вслед за ними дух захватывают своим стройным маршем военнослужащие силовых ведомств, ОГРВ, суворовцы, кадеты и курсанты Военного института. Аккомпанирует парадным расчетом оркестр главного штаба Минобороны Приднестровья.
"Я в военном параде Победы участвую уже 20-й раз. И каждый год это особенные эмоции. Нас с детства учили, что 9 мая – это действительно великий праздник", – говорит музыкант оркестра главного штаба Минобороны Приднестровья Олег Бытко.
Новая программа
Если на площади в струнку выстраиваются 36 военных, значит, к бою готова рота почетного караула. Кстати, приднестровское подразделение уникально тем, что выступает с боевыми автоматами Калашникова с пристегнутым штыком. В этом году – новая программа – с бросками оружия и разными строевыми приемами. Зрелище незабываемое, особенно для самых неравнодушных зрителей.
"Мы в восторге. К тому же наш сын тоже в параде участвует. Он в роте почетного караула, нес знамя Российской Федерации. Гордость, не то слово! Это непередаваемое чувство", – делится впечатлениями после парада Валерия Ватаву.
Традиция последних лет – финальное дефиле конного расчета Министерства внутренних дел. Перед трибуной – наездницы в форме военных лет во главе с Еленой Гудис. В ее руках – точная копия Знамени Победы. Военная конница как эффектный и эффективный символ правопорядка – 76 лет назад и сейчас – ярко завершила парад Победы в Тирасполе.
В Приднестровье весь день атмосферно. По улицам города ездят армейские УРАЛы. Солисты творческих коллективов исполняют песни военных лет. Вечером состоится акция "Бессмертный полк". Родственники с портретами героев смогут выйти к окну или во двор своего дома. Программу завершит салют Победы.
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