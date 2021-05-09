В День Победы в Кишиневе открылась фотовыставка "Освобождение Европы"

Уникальные фотоснимки времен Великой Отечественной войны рассказывают о том, как воины Красной армии освобождали европейские страны от гитлеровских оккупантов.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Девятого мая, в день Великой Победы, Русский дом в Кишиневе совместно с Международным информационным агентством "Россия сегодня" и Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова открыл в кишиневском Парке афганцев фотовыставку "Освобождение Европы".

© Sputnik / Mihai Caraus Фотовыставка "Освобождение Европы" в Кишиневе

На экспозиции представлены десятки фотографий, снятых во время боев на территории государств Европы в ходе Великой Отечественной войны, во время наступления Красной армии, освободившей континент от фашистских захватчиков.

© Sputnik / Mihai Caraus Андрей Муравьев и Виктор Костецкий

На снимках запечатлены лица людей, вынесших на своих плечах все тяготы войны, потерявших боевых друзей и все-таки дошедших до Победы. Это кадры весенней радостной Европы, освободившейся от ужасов нацизма и начинающей новую, мирную жизнь.

"Мы рады внести свой вклад в празднование Дня Победы вместе с сотнями тысяч жителей Молдовы, которые сегодня участвуют в шествии "Бессмертного полка", приходят с цветами на мемориалы героям Великой Отечественной в городах и селах по всей стране, — сказала руководитель Sputnik Молдова Марина Перекрестова. — Фотовыставка "Освобождение Европы" представляет уникальные снимки, многие из которых посетители увидят впервые. Более 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали на фронте, с боями входили на улицы Будапешта и Праги, Вены и Берлина. Как знать, может быть, на некоторых фото запечатлены и родственники тех, кто сегодня придет на выставку".

Фотовыставка "Освобождение Европы" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Фотовыставка "Освобождение Европы" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Фотовыставка "Освобождение Европы" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Фотовыставка "Освобождение Европы" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Фотовыставка "Освобождение Европы" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Фотовыставка "Освобождение Европы" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Фотовыставка "Освобождение Европы" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Фотовыставка "Освобождение Европы" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Фотовыставка "Освобождение Европы" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Фотовыставка "Освобождение Европы" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 10 © Sputnik / Mihai Caraus Фотовыставка "Освобождение Европы" в Кишиневе

Сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной — это величайшая задача, наш долг перед прошлыми и перед будущими поколениями, отметила Перекрестова, напомнив, что Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова не в первый раз участвует в организации таких проектов.

"В прошлом году жители Кишинева очень тепло встретили наш проект "Троллейбус Победы". Мы оформили троллейбус, курсирующий по одному из маршрутов молдавской столицы, с помощью фотоснимков периода Великой Отечественной. Сегодня, в День Победы, мы продолжаем эту прекрасную традицию", — отметила руководитель Sputnik Молдова.

© Sputnik / Anatolii Kiriak Троллейбус Победы

В 1944-1945 годах Красной армией были полностью или частично освобождены территории Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Польши, Чехословакии, Австрии, Дании, Норвегии и других стран. Эта фотолетопись позволяет оценить вклад СССР в избавление Европы от нацизма.

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Безвозвратные потери Красной армии при освобождении европейских стран исчисляются почти одним миллионом солдат и офицеров. Наибольшую утрату – порядка 600 тысяч человек – СССР понес при освобождении Польши. Около 140 тысяч были убиты в ходе боев за Венгрию и столько же – в Чехословакии, где оборона нацистов была наиболее прочной.

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