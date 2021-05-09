Фото: в селе Спея отреставрировали и расширили мемориал воинской славы

Мемориал в селе Спея Новоаненского района получил новый облик: отреставрирован памятник, установлены имена тысячи погибших красноармейцев, которые теперь указаны на обновленных плитах.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. В селе Спея Новоаненского района официально открыли отреставрированный мемориальный комплекс в память о воинах Красной армии, погибших во время освобождения Молдовы от фашизма. Комплекс был обновлен при помощи посольства России в Молдове, экс-президента Игоря Додона и органов местной власти.

© Photo : Miroslav Rotari В селе Спея отреставрировали мемориал воинской славы

Подробности о восстановлении этого комплекса корреспонденту Sputnik Молдова рассказал глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, отреставрирован памятник на воинском кладбище в указанном селе. Как уточнил Петрович, монумент установили еще в 60-х годах прошлого столетия, а нынешняя реставрация стала первой с тех пор.

Собеседник добавил, что в тот период на памятных плитах указали лишь 200 имен погибших красноармейцев.

"Теперь увековечены 1220 имен павших солдат и офицеров. Специалисты Русского историко-патриотического клуба и поискового отряда "Август" сумели установить более тысячи имен воинов", – добавил Петрович.

Он отметил, что организация отвечала и за проведение самой реставрации.

© Photo : Miroslav Rotari В селе Спея отреставрировали мемориал воинской славы

"Это стало возможным благодаря финансовой поддержке посольства России, бывшего президента Игоря Додона и органов местной власти. Послу России Олегу Васнецову вручили благодарственное письмо от имени сельского совета Спеи за существенный вклад в восстановление памятника и увековечивание памяти советских воинов", – сказал Петрович.

© Photo : Miroslav Rotari В селе Спея отреставрировали мемориал воинской славы

Петрович добавил, что после проведенных работ территория мемориала увеличилась в четыре раза. Собеседник отметил, что теперь у мемориала совершенно иной облик, это новый военный исторический объект.

Мемориал в селе Спея создан в середине 60-х годов прошлого века. С 2010 по 2012 годы здесь были перезахоронены останки 98 солдат и офицеров Красной армии, обнаруженные в ходе поисковых экспедиций.

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