"Бессмертный полк" в Приднестровье: акция вопреки

Из-за карантинных ограничений в этом году Приднестровье отказалось от массового шествия на площади Суворова. Акцию провели удаленно. Sputnik рассказывает, как движется "Бессмертный полк" в Тирасполе.

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Елена Зайцева вечер встречает на своем балконе. В ее руках – черно-белый портрет дедушки, офицера Михаила Плахотина.

"Сегодня сложно держать его в руках, потому что всю жизнь я держала этого человека за руку", – признается тираспольчанка.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Елена Зайцева с портретом дедушки

Когда-то они вместе ходили на все парады Победы, а теперь ее личная победа памяти над реалиями – "удаленный" "Бессмертный полк". Участие в акции Елена считает своим долгом.

"Дедушка мало говорил о войне. Он не рассказывал, а просто вел себя как защитник. Он прошел Истру, Ржев, воевал под Москвой, в 1-2 Прибалтийских фронтах, а затем принял участие в освобождении Румынии. Завершил войну старшим лейтенантом. Награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны. Работал потом начальником штаба гражданской обороны Тирасполя. Когда я говорю о деде, слезы текут. Очень хочется, чтобы все помнили, как это было. Нельзя забывать такие вещи", – рассказывает Елена Зайцева.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд "Бессмертный полк" в Приднестровье

"Бессмертный полк" даже в таком удаленном формате – массовая акция. А началась она с минуты молчания. В этом году в Приднестровье она прошла одновременно с Россией – в 18.55. После – с портретами своих героев к окнам, дверям, калиткам своих домов – вышли приднестровцы.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд "Бессмертный полк" в Приднестровье

"Мой дед воевал в Красной армии. Был в составе 18-й армии в рядах СМЕРШа. Начал боевой путь на Родине, принимал активное участие в операциях в Ростове и Краснодаре. Окончил боевой путь в Чехословакии. Удостоен наград за выполнение и участие в спецоперациях. Я все детство гордился своим молчаливым дедом, не желавшим вспоминать и красочно рассказывать о своей службе, о войне. Я просто обязан хранить о нем память", – говорит Александр Донцу с дорогим портретом в руках.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Александр Донцу с портретом своего героя

Александр публикует все данные о своем героическом дедушке в социальных сетях. Не суть – в интернете или на своем балконе – он и другие участники акции – участники "Бессмертного полка". Память о тех, кто подарил нам мир, выживает ограничениям вопреки. В Тирасполе и других городах сотни людей поддержали "Бессмертный полк" удаленно.

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