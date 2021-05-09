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Ветерану Павлу Гладкову исполнилось сто лет

В День Победы ему исполнилось 100 лет: как в Молдове поздравляли ветерана

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210509/34691054/v-den-pobedy-emu-ispolnilos-100-let-kak-pozdravlyali-veterana.html

День рождения Павла Васильевича Гладкова совпадает с Днем Победы. Со столетним юбилеем ветерана пришел поздравить и.о. главы Министерства обороны с оркестром.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Старейшему в Молдове ветерану Великой Отечественной войны Павлу Васильевичу Гладкову 9 мая исполнилось сто лет. В этот вековой юбилей поздравить героя прибыл исполняющий обязанности министра обороны Виктор Гайчук в сопровождении духового оркестра.

Veteran 100 de ani fanfara militară
© Sputnik / Mihai Caraus
Военные Национальной армии пришли, чтобы поздравить ветерана под музыку военного оркестра.

В знак глубокого уважения и признательности военнослужащие Национальной армии выстроились во дворе дома, где живет ветеран, ожидая его появления в окне.

Veteran 100 de ani fanfara militară
© Sputnik / Mihai Caraus
Ветеран из окна своего дома приветствовал гостей.

Когда Павел Васильевич появился на балконе, одетый в парадную форму, оркестр заиграл марши военных лет.

Под аплодисменты соседей и очевидцев праздничного события военные отдали честь ветерану, а затем поднялись к нему в квартиру. И.о. главы Минобороны вручил Павлу Гладкову медаль Национальной армии "Укрепление боевого братства".

Veteran 100 de ani fanfara militară
© Sputnik / Mihai Caraus
Еще одна награда герою — медаль, которой награждаются офицеры Национальной армии в знак признания их заслуг.

Вместе с ветераном его столетний юбилей и День Победы праздновали многочисленные члены большой семьи, внуки и правнуки героя.

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Павел Гладков родился 9 мая 1921 года, ушел на фронт в первый год Великой Отечественной войны. Участвовал в боевых действиях на Украине, в Белоруссии, Польше и Германии.

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Теги:
Великая Отечественная война

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