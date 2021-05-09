Свеча памяти и песни военных лет: акция "1418 дней и ночей" прошла в Комрате

Зажечь свечу в память о каждом дне Великой Отечественной войны, выпить фронтовые "100 грамм" и спеть песни военных лет – больше тысячи людей пришли на Мемориал Славы в Комрате, чтобы почтить память воевавших за мир на земле.

КОМРАТ, 9 мая - Sputnik, Максим Топал. Традиционная акция, на этот раз приуроченная к 76-й годовщине Победы над фашизмом, состоялась в гагаузской столице.

© Sputnik / Maxim Topal Акция "1418 дней и ночей" в Комрате

Пришедшим к мемориалу жителям автономии предложили фронтовую кашу, которую готовили здесь же в передвижной военно-полевой кухне, и солдатские "100 грамм". Все желающие смогли зажечь свою свечу в память о каждом дне той страшной войны.

Затем начался праздничный концерт. Артисты чадыр-лунгского театра имени Танасоглу, Домов культуры, участники детских и молодежных творческих коллективов показали театрализованное представление. Выпускной вечер, закончившийся бомбежкой с воздуха. Вчерашние выпускники сегодня становятся солдатами. Началась война.

Представление о начале и ходе войны плавно перетекло в музыкальные выступления. Столь хорошо знакомые каждому из нас песни "В землянке", "Хотят ли русские войны", "Казаки в Берлине", "Ах, эти тучи в голубом", "Три танкиста" и "Журавли" в исполнении юных певцов звучали по-новому, но не менее пронзительно.

Не забыли организаторы и об эпидемиологических мерах. Участников мероприятия призывали соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Глава Гагаузии Ирина Влах поблагодарила всех участников мероприятия за неравнодушие и неподдельный интерес к прошлому своей семьи и страны.

© Sputnik / Maxim Topal Башкан Гагаузии Ирина Влах

"76 лет мы живем в мире, над нами голубое небо. Ради таких детей, каких мы сегодня видели и слышали, нужно жить в мире и согласии. Нужно поддерживать друг друга и строить счастливую, мирную жизнь. Помнить, что было 76 лет назад, рассказывать детям, не забывать. Быть мудрыми, чтобы сохранять мир на земле, в нашей стране, в нашей Гагаузии. С Днем Победы", – сказала Влах.

Завершилось мероприятие красочным фейерверком в честь 76-летия Победы над фашизмом.

© Sputnik / Maxim Topal Акция "1418 дней и ночей" в Комрате

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova