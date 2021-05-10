Традиции Радоницы: что важно сделать в день поминовения

Через неделю после Пасхи наступает день поминовения усопших - Радоница, когда люди посещают кладбища и преподносят близким дары в память об ушедших из жизни родственниках.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. О традициях и обычаях, которые нужно чтить каждому христианину в дни поминовения, в эфире радио Sputnik рассказал советник по культуре Митрополии Молдовы Николае Чобану.

© Sputnik / Miroslav Rotari Николае Чобану

По его словам, важность этих дней определяется не стоимостью поминальных даров, а тем, насколько глубокой и искренней будет молитва за родных и близких у тех, кто в дни Радоницы идет на погост.

"Мы часто спешим, бежим куда-то, торопимся отдать долг, чтобы все видели, что мы там были, чтобы и Господь видел, что мы посетили (кладбище. - прим. ред.), чтобы родные не гневались, и быстренько бежим на застолье, которое переходит за полночь, и мы уже никуда не спешим. На погост же нужно идти меньше всего в материальном плане и больше - в духовном, с молитвой к Богу, и в этой молитве пребывать и весь год", - подчеркивает священник.

Николае Чобану особо отмечает, что самый важный и приемлемый поминальный дар - это оказание помощи тем, кто нуждается, кто болен и покинут. Дары, которые возлагают к могилам, а потом делят между родственниками и друзьями, больше относятся к похвальбе.

"Чаще всего неимущие - это не только стоящие у ворот храма, но и те, кто находится в больнице, наши соседи, все, кто пребывает в тяжелом положении. Поэтому самый лучший поминальный дар - это отыскать страждущих в своем окружении (старики, многодетные семьи, инвалиды, сироты) и помочь им", - говорит служитель церкви.

Он также подчеркивает, что дни Радоницы - это не повод для развлечений и пития, это не время шашлыков и бурных застолий, тем более на погостах. Все совершаемое в этот день должно сопровождаться высоким духовным чувством, без показухи и хвастовства.

О том, что в дни поминовения усопших в Кишиневе будут открыты кладбища, стало известно в субботу по завершении заседания муниципальной Комиссии общественного здоровья.

Решением комиссии кишиневцам разрешено посещать городские кладбища до 17.00 со строгим соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

В этом году, однако, не будет специально выделенного транспорта для тех, кто намерен посетить погосты. Горожанам придется добираться туда личным или общественным транспортом, который будет циркулировать в обычном режиме.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova