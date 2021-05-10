Фото: что происходит на крупнейшем кладбище Кишинева

Мэр столицы Ион Чебан проинформировал, что в понедельник на Радоницу на кишиневских погостах полицейскими ведется патрулирование.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан сообщил в публикации на своей странице в социальной сети, что 10 мая все ответственные муниципальные службы, а также сотрудники полиции делают все необходимое для обеспечения нормальной организации работы кишиневских погостов и охраны общественного порядка в день Радоницы.

Мэр также уточняет, что в понедельник, как и днем ранее, посещение кладбищ в городской черте и в пригородах проходит спокойно, никаких инцидентов не зафиксировано.

"Вечером были проведены санитарные работы на 145 гектарах кладбища Святого Лазаря, а также на других погостах, было убрано в общей сложности 177 гектаров территории", - сообщил мэр.

Он поблагодарил кишиневцев за сознательность и еще раз призвал соблюдать установленные эпидмеры по защите от коронавируса: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и не устраивать на кладбищах поминальные обеды.

Муниципальная Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью 8 мая приняла решение разрешить гражданам доступ на кладбища в столице, но при условии соблюдения гражданами всех санитарных норм. Категорически запрещено на погостах употребление еды и спиртных напитков.

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