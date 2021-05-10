13:03 10 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.84
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Кладбище св. Лазаря, май 2021, Кишинев

Фото: что происходит на крупнейшем кладбище Кишинева

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (243)
179 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/0a/34693267.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210510/34693459/Foto-chto-proiskhodit-na-krupneyshem-kladbische-Kishineva.html

Мэр столицы Ион Чебан проинформировал, что в понедельник на Радоницу на кишиневских погостах полицейскими ведется патрулирование.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан сообщил в публикации на своей странице в социальной сети, что 10 мая все ответственные муниципальные службы, а также сотрудники полиции делают все необходимое для обеспечения нормальной организации работы кишиневских погостов и охраны общественного порядка в день Радоницы.

Мэр также уточняет, что в понедельник, как и днем ранее, посещение кладбищ в городской черте и в пригородах проходит спокойно, никаких инцидентов не зафиксировано. 

"Вечером были проведены санитарные работы на 145 гектарах кладбища Святого Лазаря, а также на других погостах, было убрано в общей сложности 177 гектаров территории", - сообщил мэр.

Он поблагодарил кишиневцев за сознательность и еще раз призвал соблюдать установленные эпидмеры по защите от коронавируса: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и не устраивать на кладбищах поминальные обеды.

Муниципальная Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью 8 мая приняла решение разрешить гражданам доступ на кладбища в столице, но при условии соблюдения гражданами всех санитарных норм. Категорически запрещено на погостах употребление еды и спиртных напитков.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (243)

По теме

Чебан: в Кишиневе в дни Радоницы люди спокойно приходят помянуть близких
Традиции Радоницы: что важно сделать в день поминовения

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Мемориал Вечность в Кишиневе
День Победы объединил десятки тысяч жителей Молдовы
День Победы в странах ближнего зарубежья: как это было
День Победы в странах СНГ: как это было
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться