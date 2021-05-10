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Гладков Павел Васильевич

В посольстве России поздравили ветерана со столетним юбилеем

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210510/34693534/v-posolstve-rossii-pozdravili-veterana-so-stoletnim-yubileem.html

Павел Гладков — старейший из ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Молдове.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Посольство Российской Федерации в Молдове направило герою Великой Отечественной Павлу Гладкову поздравления со 100-летним юбилеем.

Гладков Павел Васильевич и Андрей Петрик
© Sputnik / Osmatesco
Почему для ветерана Павла Гладкова День Победы - двойной праздник
"Сердечно поздравляем дорогого ветерана Великой Отечественной войны Павла Васильевича Гладкова со столетием со Дня рождения! Павел Васильевич, Вы - живая легенда, олицетворение мужества, стойкости, патриотизма и беззаветного служения Отчизне. Спасибо за Ваш ратный подвиг, благодаря которому были спасены мир на земле и жизни новых поколений. Крепкого Вам здоровья, бодрости духа и многая лета!" — говорится в поздравлении.

В День Победы ветерана поздравил исполняющий обязанности министра обороны Виктор Гайчук. Во дворе дома в Кишиневе, где живет Павел Гладков, военный оркестр исполнял военные марши, а глава Минобороны вручил герою медаль Национальной армии "Укрепление боевого братства".

Павел Гладков родился 9 мая 1921 года, ушел на фронт в первый год Великой Отечественной войны. Участвовал в боевых действиях на Украине, в Белоруссии, Польше и Германии.

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Теги:
Великая Отечественная война

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