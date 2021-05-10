В посольстве России поздравили ветерана со столетним юбилеем

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Посольство Российской Федерации в Молдове направило герою Великой Отечественной Павлу Гладкову поздравления со 100-летним юбилеем.
В День Победы ветерана поздравил исполняющий обязанности министра обороны Виктор Гайчук. Во дворе дома в Кишиневе, где живет Павел Гладков, военный оркестр исполнял военные марши, а глава Минобороны вручил герою медаль Национальной армии "Укрепление боевого братства".
Павел Гладков родился 9 мая 1921 года, ушел на фронт в первый год Великой Отечественной войны. Участвовал в боевых действиях на Украине, в Белоруссии, Польше и Германии.
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