Что будет с COVID-статистикой после праздников: прогнозы экспертов

В последнее время число случаев коронавируса в Молдове снизилось, однако медики советуют "не расслабляться", особенно в период пасхальных праздников, когда за одним столом встречаются целые семьи.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Свежие статистические данные о случаях COVID-19 в Молдове показывают положительную динамику, но ситуация может поменяться со дня на день, заявила в эфире программы на радио Sputnik руководитель Управления политики общественного здравоохранения при Минздраве Даниела Демишкан.

"На 17-й неделе текущего года по сравнению с 16-й количество заболевших снизилось на 32 процента, но количество выздоровевших также уменьшилось на 44 процента, и это не один из лучших показателей. Уровень заражения за последние 14 дней составляет 0,80, но есть территории с показателем 1, соответственно, меры по охране здоровья должны соблюдаться и дальше", - подчеркнула специалист.

© Sputnik / Mihai Caraus Даниела Демишкан

Специалисты ожидают небольшое увеличение количества заболевших через несколько недель.

"Мы все должны понимать, что этот вирус никуда не исчез. У нас 14,8 процентов тяжелых случаев коронавируса и 15 процентов - средней тяжести. Вирус столь же заразен и опасен, как и раньше. Соблюдение мер эпидзащиты по-прежнему является обязательным для всех", - Добавила Демишкан.

Некоторыми прогнозами относительно коронавирусной статистики в Молдове поделилась директор Центра стратегий и политики в области здравоохранения Инга Пасечник. Она выразила опасения, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться после пасхальных праздников.

"В последние дни люди встречались большими группами, чем обычно, проводя время с семьей, родственниками и знакомыми. Я боюсь, что мы увидим новый бум инфекций, хотя вакцинация населения все равно будет иметь эффект. Очень плохая ситуация отмечалась на начало марта, когда не было мест в том числе в отделениях интенсивной терапии. Я опасаюсь, что ситуация может повториться. Может быть, не до такой степени, но это "расслабление" оставит свой след", - подчеркнула Инга Пасечник.

© Sputnik / Mihai Caraus Инга Пасечник

Врач утверждает, что на данный момент эпидемическая ситуация зависит от ответственности каждого гражданина.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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