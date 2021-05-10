Сел за руль, с трудом держась на ногах — полиция ловит пьяных водителей

В дни праздников резко возрастает число людей, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает полиция.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. На второй день Радоницы патрульные заметили машину, которая неуверенно двигалась по дороге близ села Чучулень Хынчештского района

Водитель, 32-летний мужчина, по требованию сотрудников патрульной полиции прошел тест на алкоголь. Его результаты удивили даже правоохранителей — 1,77 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, при том, что свыше 1,25 мг/л уже считается состоянием тяжелого опьянения.

Полицией составлен протокол о вождении транспортного средства в нетрезвом виде. Степень вины водителя и наказание предстоит определить судебной инстанции.

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