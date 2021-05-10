16:53 10 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.84
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск

Сел за руль, с трудом держась на ногах — полиция ловит пьяных водителей

© CC0 / Pixabay / miguelrd68
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210510/34694813/sel-za-rul-s-trudom-derzhas-na-nogah-policiya-lovit-pyanyh-voditelej.html

В дни праздников резко возрастает число людей, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает полиция.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. На второй день Радоницы патрульные заметили машину, которая неуверенно двигалась по дороге близ села Чучулень Хынчештского района

Водитель, 32-летний мужчина, по требованию сотрудников патрульной полиции прошел тест на алкоголь. Его результаты удивили даже правоохранителей — 1,77 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, при том, что свыше 1,25 мг/л уже считается состоянием тяжелого опьянения.

Șofer prins băut la volan
© Photo : Facebook / Inspectoratul Național de Securitate Publică al IGP
Показания алкотестера

Полицией составлен протокол о вождении транспортного средства в нетрезвом виде. Степень вины водителя и наказание предстоит определить судебной инстанции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Весело за рулем: какие оправдания находят нетрезвые водители
Невеселые праздники: что грозит в Приднестровье тем, кто сел за руль пьяным
Теги:
пьяный за рулем

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Мемориал Вечность в Кишиневе
День Победы объединил десятки тысяч жителей Молдовы
День Победы в странах ближнего зарубежья: как это было
День Победы в странах СНГ: как это было
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться