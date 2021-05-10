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Питомцы Кишиневского зоопарка.

Кишиневский зоопарк запускает видеопроект "Ребятам о зверятах"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/03/33849366.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210510/34696040/kishinevskij-zoopark-zapuskaet-videoproekt-rebyatam-o-zveryatah.html

Сотрудники зоопарка намерены готовить полноценные образовательные видеолекции о своих питомцах для детей и взрослых.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Кишиневский зоопарк заявил о запуске образовательного видеопроекта "Ребятам о зверятах".

Специалисты зоопарка отметили, что в условиях пандемии проводить полноценные лекции и занятия с детьми практически невозможно. Чтобы пополнить знания о живой природе, сотрудники учреждения намерены регулярно снимать короткие видео о животных, в которых будет не только развлекательная, но и образовательная информация.

"Наши сотрудники расскажут вам о том, как живут их питомцы, как питаются, каковы особенности их поведения. Вы узнаете где живут звери в природе, как приспосабливаются к условиям зоопарка, как борются со скукой и многое другое", — сообщает официальный вебсайт зоосада.

Познавательный урок о живой природе для детей и взрослых будет публиковаться каждую пятницу.

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Теги:
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