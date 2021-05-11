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Вакцинация против коронавируса

Можно ли в Молдове записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн

© Sputnik / Sorokopud Julia
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (68)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210511/34697032/mozhno-li-v-moldove-zapisatsya-na-vakcinaciyu-ot-covid-19-onlajn.html

Директор Центра стратегий и политик в области здравоохранения Инга Пасечник рассказала Sputnik Молдова о подготовке к началу работы электронной системы учета.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Близка к завершению работа над централизованной электронной системой планирования вакцинации в Молдове. Об этом заявила директор Центра стратегий и политик в области здравоохранения Инга Пасечник в радиостудии Sputnik Молдова.

AstraZeneca
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"Эта платформа скоро будет запущена и в нашей стране. Не знаю, будет ли она такой же проработанной, как в Румынии, но в любом случае у нас будет высокопроизводительная система. Власти находятся на последней стометровке в этом отношении. Думаю, менее чем через месяц эта платформа будет запущена", — заявила эксперт.

Что касается возможности выбора вакцины, то это будет возможно в зависимости от наличия препаратов разных производителей, которые поступают в Молдову в основном в виде гуманитарной помощи, считает Пасечник.

В Румынии действует Национальная платформа вакцинации, благодаря чему граждане Республики Молдова, обладающие также румынским гражданством, имеют возможность записаться на вакцинацию онлайн.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (68)

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Теги:
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