Можно ли в Молдове записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн

Директор Центра стратегий и политик в области здравоохранения Инга Пасечник рассказала Sputnik Молдова о подготовке к началу работы электронной системы учета.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Близка к завершению работа над централизованной электронной системой планирования вакцинации в Молдове. Об этом заявила директор Центра стратегий и политик в области здравоохранения Инга Пасечник в радиостудии Sputnik Молдова.

"Эта платформа скоро будет запущена и в нашей стране. Не знаю, будет ли она такой же проработанной, как в Румынии, но в любом случае у нас будет высокопроизводительная система. Власти находятся на последней стометровке в этом отношении. Думаю, менее чем через месяц эта платформа будет запущена", — заявила эксперт.

Что касается возможности выбора вакцины, то это будет возможно в зависимости от наличия препаратов разных производителей, которые поступают в Молдову в основном в виде гуманитарной помощи, считает Пасечник.

В Румынии действует Национальная платформа вакцинации, благодаря чему граждане Республики Молдова, обладающие также румынским гражданством, имеют возможность записаться на вакцинацию онлайн.

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