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Фонтан у железнодорожного вокзала

Мэрия Кишинева объявила дату начала работы городских фонтанов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210511/34698446/meriya-kishineva-obyavila-datu-nachala-raboty-gorodskikh-fontanov.html

Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан объявил в понедельник о дате запуска всех кишиневских фонтанов.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. С 15 мая в Кишиневе заработают все фонтаны. Такое объявление во время оперативного заседания муниципальных служб Кишинева сделал генпримар столицы Ион Чебан.

"В день семьи, 15 мая, заработают кишиневские фонтаны. Многие были против строительства или ремонта фонтанов, но, я думаю, кишиневцы оценят", – заявил мэр.

В ведении муниципальных служб Кишинева находятся не менее 15 фонтанов. Обычно они работают в теплое время года.

  • Фонтан в центральном парке Штефана чел Маре
    Фонтан в центральном парке "Штефана чел Маре"
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Фонтан в парке Кафедрального собора
    Фонтан в парке Кафедрального собора
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Фонтан в парке Валя Морилор
    Фонтан в парке "Валя Морилор"
    © Sputnik / Anatolii Kiriak
  • Музыкальный фонтан в парке Долина роз
    Музыкальный фонтан в парке "Долина роз"
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Фонтан во дворе администрации президента Молдовы
    Фонтан во дворе администрации президента Молдовы
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Фонтан в сквере Театра оперы и балета
    Фонтан в сквере Театра оперы и балета
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Фонтан в центральном парке "Штефана чел Маре"

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