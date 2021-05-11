Мэрия Кишинева объявила дату начала работы городских фонтанов

Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан объявил в понедельник о дате запуска всех кишиневских фонтанов.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. С 15 мая в Кишиневе заработают все фонтаны. Такое объявление во время оперативного заседания муниципальных служб Кишинева сделал генпримар столицы Ион Чебан.

"В день семьи, 15 мая, заработают кишиневские фонтаны. Многие были против строительства или ремонта фонтанов, но, я думаю, кишиневцы оценят", – заявил мэр.

В ведении муниципальных служб Кишинева находятся не менее 15 фонтанов. Обычно они работают в теплое время года.

Фонтан в центральном парке "Штефана чел Маре" © Sputnik / Miroslav Rotari

Фонтан в парке Кафедрального собора © Sputnik / Mihai Caraus

Фонтан в парке "Валя Морилор" © Sputnik / Anatolii Kiriak

Музыкальный фонтан в парке "Долина роз" © Sputnik / Mihai Caraus

Фонтан во дворе администрации президента Молдовы © Sputnik / Miroslav Rotari

Фонтан в сквере Театра оперы и балета © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 6 © Sputnik / Miroslav Rotari Фонтан в центральном парке "Штефана чел Маре"

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