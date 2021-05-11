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Молоток судьи

Экс-главе одного из управлений Нацбанка продлили арест по "делу о миллиарде"

© CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Judge's gavel and handcuffs on black background
Общество
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Sputnik Молдова
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Еще 20 суток предварительного заключения получил начальник управления Национального банка Молдовы, обвиняемый в превышении служебных полномочий по делу о "банковском мошенничестве".

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам сообщила о продлении на 20 суток предварительного ареста для экс-начальника одного из управлений Национального банка Молдовы. Имя обвиняемого не называется, но, по сообщениям СМИ, речь идет о бывшем главе управления по спецнадзору Ионе Ропоте.

"Расследование касается банковских гарантий, предоставленных Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala", — уточнили в прокуратуре.

Задержание
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Напомним, в марте прошлого года прокуроры задержали по делу о банковском мошенничестве несколько человек из руководства НБМ — бывшего главу учреждения Дорина Дрэгуцану, экс-замглавы Эмму Тэбырцэ и главу управления по спецнадзору Иона Ропота — они получили по 30 суток ареста. Также были арестованы вице-председатели учреждения Аурелиу Чинчлей и Ион Стурзу. Чинчлей вскоре был освобожден под подписку о невыезде благодаря сотрудничеству со следствием.

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