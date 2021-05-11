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Генеральная прокуратура

В Молдове задержан соучастник похищения Николая Чауса

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Молдавские власти продолжают расследование дела о похищении бывшего украинского судьи на территории нашей страны.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. В Молдове был задержан подозреваемый по делу о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Мужчине 30 лет, он был задержан при въезде в страну, сообщает Генеральная прокуратура. Ему предъявлено обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, непосредственно осуществлявших похищение гражданина Украины.

Посольство Украины в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
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Во вторник Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам обратится в суд с заявлением о помещении задержанного под предварительный арест.

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Мужчина был задержан группой сотрудников прокуратуры, Национального инспектората расследований и оперативниками уголовного розыска Генерального инспектората полиции.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет, сообщает ведомство.

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Теги:
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