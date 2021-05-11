В Молдове задержан соучастник похищения Николая Чауса

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. В Молдове был задержан подозреваемый по делу о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса.
Мужчине 30 лет, он был задержан при въезде в страну, сообщает Генеральная прокуратура. Ему предъявлено обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, непосредственно осуществлявших похищение гражданина Украины.
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Мужчина был задержан группой сотрудников прокуратуры, Национального инспектората расследований и оперативниками уголовного розыска Генерального инспектората полиции.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет, сообщает ведомство.
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